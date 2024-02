Bolsonaro chama apoiadores para ato mesmo após PF cancelar depoimento

O ex-presidente Jair Bolsonaro decidiu manter o ato marcado para esta quarta-feira, 7, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo.

Nesta terça, 5, ele publicou um vídeo em suas redes sociais chamando apoiadores para o encontro. “Vocês sabem que a PF havia marcado para amanhã o meu depoimento nesta cidade. Não sei por que, resolveram adiar, inclusive para outro local. Mas como muita gente já havia se manifestado que gostaria de comparecer (…), resolvi manter esse compromisso”, afirmou na postagem. O encontro, segundo o ex-presidente, será às 15h na Rua da Praia.

Na ocasião, Bolsonaro prestaria depoimento à Polícia Federal na investigação que apura a importunação a uma baleia-jubarte na região. Após o ex-presidente conclamar seguidores para protestar em frente à instituição e reunir o apoio de “milhares” deles, a própria PF decidiu adiar a oitiva para 27 de fevereiro e transferi-la para a capital paulista.

Atos com apoiadores têm sido comuns — e bastante populares — na agenda de Bolsonaro. Nas últimas semanas, ele arrastou dezenas de eufóricos admiradores em aparições em praias de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e de São Miguel dos Milagres, em Alagoas, onde passou o Réveillon ao lado do aliado Gilson Machado, ex-ministro do Turismo.

Baleia

Tanto Bolsonaro quanto seu advogado, Fabio Wajngarten, deverão ser ouvidos pela PF sobre suposto crime de “importunação intencional” de uma baleia-jubarte. O inquérito foi aberto após a divulgação de imagens que mostram o ex-presidente pilotando um jet ski perto do animal, em junho de 2023.

A procuradora responsável pelo caso, Marília Soares Ferreira Iftim, diz que a moto aquática estava com o motor ligado a cerca de 15 metros do mamífero, que estava na superfície. O ex-presidente passou o feriado de Corpus Christi na região, onde se encontrou com o vereador Wagner Teixeira, que foi multado pelo Ibama por “desrespeito às regras de observação de baleias”.

No último dia 30, Wajngarten criticou a investigação e disse se tratar de perseguição política. “Por inúmeras vezes tive a felicidade e a sorte de avistar animais marinhos no Litoral Norte de SP. Nunca gerou nem notícia, nem intimação processual. Bastou o presidente Jair Bolsonaro visitar o nosso litoral que a perseguição política, jurídica e midiática viessem à tona”, disse. “Já passou da hora para que as autoridades tenham o mínimo grau de lucidez para que definitivamente ocupem seu tempo com o que de fato contribui para a melhora da sociedade”, concluiu.