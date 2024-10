Bolsonaro avança para emplacar Michelle no Senado em 2026

Jair Bolsonaro tem se movimentado para lançar Michelle Bolsonaro a uma vaga no Senado em 2026. Nesta sexta-feira, 1º, o ex-presidente e o PL darão mais um passo na direção de consolidar a figura da ex-primeira-dama como possível candidata a uma cadeira pelo Distrito Federal nas próximas eleições.

Bolsonaro, Michelle e a senadora Damares Alves (PL-DF) deverão participar de entrevista na sede do partido, a partir das 10h.

Segundo aliados, o assunto principal na ordem do dia é a apresentação de um balanço do desempenho do PL Mulher, comandado por Michelle, e do PL, como um todo, nas eleições deste ano. O encontro também servirá para marcar a continuidade da atuação da ex-primeira-dama na sigla e o apoio de Bolsonaro e de correligionários à figura de Michelle.

Por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), Bolsonaro e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, não podem manter nenhum tipo de contato. Por isso, ambos continuam o “revezamento” na sede do partido.

No início da semana, Valdemar recebeu lideranças da legenda para apresentar o balanço eleitoral deste ano. Já nesta quarta-feira, 30, foi a vez de Bolsonaro e Michelle receberem figuras como os deputados Éder Mauro (PL-PA), Julia Zannata (PL-SC) e Chris Tonietto (PL-RJ). Valdemar, por sua vez, presidiu a reunião da bancada do partido na Câmara, com o líder Altineu Cortes (PL-RJ).

Michelle ‘cabo eleitoral’

Durante visita ao Congresso na última terça-feira, 29, o ex-presidente reafirmou que a ex-primeira-dama “tem muita chance” de atingir bons resultados nas próximas eleições caso dispute uma cadeira pelo Distrito Federal.

Bolsonaro citou, como exemplo, a força de Michelle como “cabo eleitoral” na campanha da atual senadora Damares Alves (PL-DF) em 2022. A ex-ministra de Bolsonaro acabou levando o único assento pelo DF.

“Acredito que ela tenha muita chance. Afinal de contas, ela participou ativamente na campanha da Damares, e a Damares saiu de 2% e acabou ganhando da Flávia Arruda, que tinha 40%”, afirmou Bolsonaro.

Damares é uma das aliadas mais próximas de Michelle atualmente. Na reta do final do segundo turno, ambas fizeram um “giro” pelo país para alavancar candidaturas do PL. No início da semana, a senadora publicou flores que recebeu da ex-primeira-dama como agradecimento. “Ficamos mais de onze dias dentro de um avião. De manhã, de tarde, de noite. Dormindo no mesmo hotel, acordando juntas. Sonhando com um Brasil melhor”, publicou Damares.