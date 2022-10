Bolsonaristas usam fake news contra Gilmar na campanha, e STF desmente

Atualizado em 6 out 2022, 11h12 - Publicado em 6 out 2022, 11h11

O Supremo Tribunal Federal divulgou uma nota na manhã desta quinta, 6, desmentindo publicações que voltaram a circular nas redes sociais sobre uma declaração falsamente atribuída ao ministro Gilmar Mendes. Postagens no Twitter (uma delas com quase 3.000 compartilhamentos) e em outras plataformas afirmam que o decano declarou que sairá do STF se o presidente Jair Bolsonaro (PL) for reeleito. O Supremo informou que “o ministro Gilmar Mendes jamais deu tal declaração e trata-se, portanto, de uma ‘fake news'”.

Não é a primeira vez que essa informação falsa é disseminada. Agências de checagem registram que ela já havia circulado em abril de 2021 e no meio da campanha de 2018 — quando um post com esse teor no Facebook foi compartilhado quase 60.000 vezes. Neste ano, novamente, simpatizantes do atual mandatário têm usado a declaração falsa em favor da campanha. “Gilmar Mendes faz campanha para presidente Jair Bolsonaro de graça afirmando: – ‘Se Bolsonaro vencer as eleições eu saio do STF'”, diz uma das publicações.

O ministro irritou parte do bolsonarismo nesta quarta, 5, ao discursar em homenagem aos 34 anos da Constituição. “Estamos irmanados no mesmo propósito, ministro Alexandre de Moraes, Sua Excelência que com altivez tem defendido o processo eleitoral brasileiro de sério ataque antidemocrático jamais presenciado — e que só chegou a esse ponto em razão da omissão conivente de diversos órgãos e agentes públicos”, disse o decano da Corte, referindo-se aos ataques de Bolsonaro e, ao que tudo indica, à inação da PGR (Procuradoria-Geral da República) de Augusto Aras.