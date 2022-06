Bolsonaristas preparam ‘novo 7 de Setembro’ a menos de um mês da eleição

As movimentações entre perfis alinhados com o presidente Jair Bolsonaro (PL) nas redes sociais mostram que seus apoiadores têm preparado um novo ato no dia 7 de Setembro deste ano, quando o Brasil irá comemorar o bicentenário da sua Independência. Os protestos bolsonaristas ocorreriam a menos de um mês da eleição presidencial, cujo primeiro turno ocorrerá no dia 2 de outubro.

Já circula no Twitter, por exemplo, uma montagem com a convocação para o ato, programado para daqui menos de três meses: “Dia 7 de Setembro vai ser gigante! Pela liberdade, não à ditadura da toga”, diz o anúncio com uma bandeira do Brasil.

Segundo os perfis bolsonaristas, o próprio presidente já deu aval para que as Forças Armadas mobilizem tropas e veículos para um dos maiores desfiles já realizados nessa data, que tradicionalmente tem apresentações militares.

Perfis de extrema-direita como o FamíliaDireitaBrasil, que tem mais de 300 mil seguidores, já tentam se prevenir das críticas por uma eventual tendência antidemocrática dos atos: “NÃO SE ASSUSTE SE… Proibirem desfiles das Forças Armadas e protestos nas ruas do povo brasileiro no 7 de setembro. Alegarão que os atos serão uma ameaça à democracia”.

NÃO SE ASSUSTE SE…

Proibirem desfiles das Forças Armadas e protestos nas ruas do povo brasileiro no 7 de setembro.

Alegarão que os atos serão uma ameaça à democracia.

PODE PRINTAR. — FamíliaDireitaBrasil (@BrazilFight) June 12, 2022 Continua após a publicidade

Quem deu início ao frisson foi o próprio presidente, que começou a convocar os radicais para uma “guerra” na semana passada, em entrevista dada ao SBT.

“Olha, o que está sendo organizado, por exemplo, é o 7 de setembro. É onde a presença do povo estaria dando uma manifestação de que lado eles estão. Eles querem aproveitar a data, do 7 de setembro, pra ter uma grande concentração, por exemplo em São Paulo, nas capitais, aqui em Brasília, que vai ser um 7 de setembro e também um apoio a um possível candidato que esteja disputando. E isso está mais do que claro. E é uma demonstração pública de que grande parte da população apoia um certo candidato, enquanto o outro lado do outro candidato não consegue juntar gente em lugar nenhum do Brasil”, disse Bolsonaro à emissora de TV, no dia 7 de junho.

Mais do que uma tentativa de aglutinar seus apoiadores na reta final, tendo em vista que as tendências apontam o favoritismo para o adversário Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a manifestação deve servir como palcos de ataque a instituições democráticas como STF e TSE, a exemplo do que aconteceu no ano passado, quando o próprio presidente compareceu aos atos em Brasília e na Avenida Paulista, em São Paulo, e abriu mais uma crise institucional com o Judiciário.