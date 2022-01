Bolsonaristas pedem ‘fora Queiroga’ após liberação de vacina infantil

Há nesta quinta-feira, 6, nas redes sociais uma pauta que une a oposição ao governo Jair Bolsonaro e os radicais que apoiam o presidente da República: a saída do ministro Marcelo Queiroga do comando da pasta da Saúde. Se do lado dos oposicionistas as críticas são motivadas pela gestão da pandemia e a recente (e incomum) audiência pública que postergou a vacinação de crianças de 5 a 11 anos, o que move os radicais bolsonaristas é justamente a liberação do imunizante para este público.

A hashtag #ForaQueiroga sempre teve tração no campo da oposição ao ministro, que já deixou o decoro de lado ao retrucar críticas com um gesto obsceno e deu de ombros à ciência ao endossar o raciocínio presidencial de que seria melhor perder a vida do que a liberdade ao justificar a falta de exigência do comprovante de vacinação a estrangeiros que chegassem ao Brasil. O documento é obrigatório por força de decisão judicial.

Mas os posicionamentos controversos do ministro até aqui não parecem ter sido suficientes para sedimentar o apoio a Queiroga pelos radicais, notórios propagadores de mentiras sobre a vacina e que agora não aceitam o resultado de uma consulta pública em que a maioria mostrou ser contra a prescrição médica para a vacinação de crianças.

A ideia de se exigir receita para a aplicação do imunizante em crianças chegou a ser defendida por Queiroga, mas o recuo após o resultado da audiência pública foi imperdoável para essa turma. O conteúdo das postagens que engrossam o coro do #ForaQueiroga repete o rosário de teorias conspiratórias e desinformação a respeito do imunizante da Pfizer, que teve sua segurança certificada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) em dezembro de 2021.

A vacinação de crianças está prevista para começar ainda este mês (o primeiro lote do imunizante deve chegar no próximo dia 13). Mas o resultado da audiência pública e a decisão de incluir o público infantil no Programa Nacional de Imunização são vistas e sentidas como uma derrota no governo.

Em entrevista a VEJA, o diretor da Sociedade Brasileira de Imunização, Renato Kfouri, observou: “Não disseram uma palavra de incentivo à vacinação, quando deveria ser uma festa, um lançamento, uma convocação, uma conclamação da população para se vacinar. Um papelão”

Se já não fossem suficientes os naturais desafios impostos por uma pandemia de escala global e que já vitimou mais de 600 mil pessoas no Brasil, o ministro Queiroga acaba por ter trabalho extra ao dar guarida a teses de uma minoria ruidosa que agora se volta contra si. Bastava ter seguido a ciência.