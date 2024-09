Bolsonarista supera ex-número 2 do MEC e ameaça reduto dos Gomes no Ceará

A menos de três semanas das eleições municipais, uma candidatura bolsonarista ameaça mais de um século de hegemonia da esquerda na cidade de Sobral, no Ceará. O deputado estadual Oscar Rodrigues (União Brasil) lidera a corrida à prefeitura com 49,8% das intenções de voto, contra 37,3% da ex-secretária-executiva do Ministério da Educação (MEC), Izolda Cela (PSB), segundo levantamento publicado pelo instituto Paraná Pesquisas nesta sexta-feira, 20.

Rodrigues e Izolda são os dois únicos nomes na disputa pelo Executivo de Sobral, onde não há possibilidade de segundo turno, já que o município possui menos de 200 mil eleitores registrados. O atual prefeito Ivo Gomes (PSB) — irmão dos ex-governadores cearenses Ciro Gomes (PDT) e Cid Gomes (PSB) — está no segundo mandato consecutivo e não pode concorrer à reeleição.

Votos brancos e nulos somam 7% do total, e outros 5,8% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

Disputa no berço do clã Gomes

Uma das mais antigas cidades do Ceará, Sobral é o berço do clã político Ferreira Gomes. O bisavô de Ciro, Cid e Ivo, José Ferreira Gomes, foi um dos primeiros prefeitos do município, precedido apenas pelo irmão, Vicente Ferreira Gomes, entre 1890 e 1892 — ao longo das décadas, a prefeitura local foi chefiada por outras três gerações da família até chegar ao atual mandatário.

A candidatura de Izolda Cela é a aposta do clã para manter o controle na região em parceria com o PT. Ex-vice-governadora do Ceará na gestão de Camilo Santana (PT), Izolda foi braço-direito na execução de políticas de ensino que tornaram-se referência nacional e impulsionaram o nome do petista ao atual posto de ministro da Educação, sendo ela própria secretária-executiva na pasta até maio deste ano, quando deixou o cargo para disputar as eleições.

Casada com o ex-prefeito Veveu Arruda (PT), a candidata do PSB concorre sustentada por uma coalizão de esquerda e conta com o apoio de Santana, do atual governador cearense Elmano de Freitas (PT) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além de ser a escolha de Ivo Gomes como sua sucessora na prefeitura sobralense.

Já o deputado estadual Oscar Rodrigues se aproximou do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante seus anos na presidência da República e estreou na política em 2020, disputando a prefeitura de Sobral pelo MDB com a bênção do então mandatário. Derrotado por Ivo nas urnas, elegeu-se para o primeiro mandato na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) em 2022, e representa hoje a ofensiva bolsonarista na cidade cearense que, até o momento, lidera a corrida ao Executivo.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 640 eleitores em Sobral entre os dias 16 e 19 de setembro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 4 pontos percentuais (pp) para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é CE-00499/2024.