Bolsonarista lidera disputa pela prefeitura de Santos

A menos de quatro meses das eleições municipais, as pesquisas apontam que a prefeitura de Santos continuará sob comando da direita pelos próximos quatro anos. A preferência do eleitorado, contudo, se divide entre três nomes da oposição: Rosana Valle (PL), o atual prefeito Rogério Santos (Republicanos) e o ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa (PSDB). É o que indica levantamento divulgado nesta quinta-feira, 13, pelo instituto Paraná Pesquisas.

No primeiro cenário elaborado pelo levantamento, a deputada federal Rosana Valle, presidente do PL Mulher, aparece na liderança com 39,9% das intenções de voto, contra 25,8% de Rogério Santos, atual mandatário do Executivo municipal. Em terceiro lugar está a ex-prefeita Telma de Souza (PT), com 17,0%, que abre larga vantagem contra a vereadora Débora Camilo (PSOL), que pontua 3,8% na pesquisa.

O quadro que se desenha em Santos é praticamente o mesmo do estudo publicado pelo Paraná Pesquisas em maio, quando Rosana Valle somava 36,1% dos eleitores e Rogério Santos ficava com 27,0%. Se o panorama persistir até outubro, o pleito municipal deve testar a influência dos dois principais cabos eleitorais da direita paulista — o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado da deputada federal, e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que apoia a reeleição do prefeito.

Outro cenário

Em cenário alternativo simulado pelo Paraná Pesquisas, o nome de Rogério Santos sai da disputa para dar lugar a Paulo Alexandre Barbosa, ex-prefeito de Santos por dois mandatos. Nesta alternativa, Rosana Valle ficaria com 36,0% dos votos e o tucano com 35,5%, tecnicamente empatados dentro da margem de erro de 3,5 pontos percentuais.

Continua após a publicidade

Barbosa foi condenado pela Justiça de São Paulo por improbidade administrativa com dano ao erário e, em um primeiro momento, perdeu os direitos políticos, mas ainda pode recorrer e disputar e eleição.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 800 eleitores em Santos, entre os dias 7 e 12 de junho de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.