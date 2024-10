Bolsonarista lidera contra aliado do prefeito em São José do Rio Preto

Às vésperas do segundo turno das eleições municipais em São José do Rio Preto, o coronel da Polícia Militar Fábio Candido (PL) lidera com folga a disputa com 58,7% das intenções de voto. O levantamento na cidade do interior de São Paulo foi publicado nesta terça-feira, 15, pelo instituto Paraná Pesquisas.

Na sequência, aparece o deputado estadual Itamar Borges (MDB), com 31% do eleitorado. Votos brancos e nulos correspondem a 6,2% do total, e outros 4,1% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

Tarcísio diverge do partido e mantém neutralidade

Policial com mais de trinta anos de atuação no estado, Fábio Candido disputa a prefeitura de São José do Rio Preto com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. No primeiro turno de votação, o coronel recebeu 40,5% dos votos válidos na cidade, contra 25,7% do rival na corrida eleitoral.

Itamar Borges, por sua vez, exerce atualmente o quarto mandato como deputado estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e tem como principal cabo eleitoral o atual prefeito, Edinho Araújo (MDB), que está na segunda gestão consecutiva à frente do Executivo municipal e não pode disputar a reeleição. Antes de atuar na política de São José do Rio Preto, ambos foram prefeitos da cidade vizinha de Santa Fé do Sul.

A busca pelo endosso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi ponto de atrito entre os grupos políticos locais. Embora o partido de Tarcísio integre a coligação de Borges, o chefe do Executivo estadual preferiu evitar o conflito com a ala bolsonarista no estado e optou pela neutralidade na disputa pelo comando do município — a briga pelo apoio chegou aos tribunais da Justiça Eleitoral, que deu ganho de causa ao Republicanos na véspera do primeiro turno, em 5 de outubro, e proibiu Candido de usar falas do governador na campanha.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 710 eleitores em São José do Rio Preto entre os dias 9 e 13 de outubro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,8 pontos percentuais (pp) para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é SP-09018/2024.