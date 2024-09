Bolsonarista empata com prefeito na briga pelo 2º lugar em Belo Horizonte

O deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) continua na liderança da disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte, com 28% das intenções de votos, segundo pesquisa Quaest/TV Globo divulgada nesta quarta-feira, 18. A novidade deste levatnamento é que o deputado estadual Bruno Engler (PL) oscilou dois pontos para cima, chegou a 18% e com isso empatou tecnicamente com o prefeito Fuad Noman (PSD), candidato à reeleição, que tem 20% — a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Tramonte oscilou um ponto para cima em relação ao levantamento anterior, feito entre 8 e 10 de setembro, quando tinha 27%. Já Fuad Noman manteve a porcentagem de 20%. No segundo pelotão de candidatos está a deputada federal Duda Salabert (PDT), com 10%, seguida pelo deputado federal Rogerio Correia (PT), com 5%, o senador Carlos Viana (Podemos), com 3%, e Gabriel Azevedo (MDB), com 2%.

Wanderson Rocha (PSTU), Indira Xavier (UP) e Lourdes Francisco (PCO) não pontuaram. Os indecisos são 7%, assim como os votos brancos e nulos. A Quaest ouviu 1.002 eleitores entre os dias 15 e 17 de setembro.

Padrinhos

Prefeito desde março de 2022, Noman assumiu o cargo após a saída do titular Alexandre Kalil para disputar o governo do Estado – ele, no entanto, não tem o apoio de Kalil, que trocou o PSD pelo Republicanos e apoia Tramonte, que também fechou aliança com o govenrador Romeu Zema (Novo) . Segundo a Quaest, no entanto, 70% dos eleitores não sabem que Tramonte é apoiado pelo governador. A sondagem ainda revela que 40% dos eleitores da cidade não sabem que Engler é apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

Continua após a publicidade

Pesquisa espontânea

No levantamento espontâneo, em que a lista de candidatos não é apresentada previamente ao eleitor, Bruno Engler aparece numericamente à frente, com 12%. Fuad Noman e Tramonte têm 11% cada. Duda Salabert e Rogerio Correia têm 4% cada. Já Gabriel tem 2%, e Carlos Viana, 1%.

Assim como no levantamento anterior, Tramonte sairia vitorioso em todas as simulações de segundo turno. Ele tem 46% contra 37% do prefeito. O candidato do Republicanos também venceria Engler por 55% a 26%, de acordo com a pesquisa.