Bolsonarista e ex-deputado do MDB empatam na terceira maior cidade do Pará

A poucos dias da votação para o segundo turno em Santarém, no Pará, o cenário é de impasse entre o vereador Juscelino Kubitschek de Souza (PL), que tem 48,3% das intenções de voto, e o ex-deputado estadual José Maria Tapajós (MDB), com 42%. O levantamento foi divulgado nesta terça-feira, 22, pelo instituto Paraná Pesquisas.

Dentro da margem de erro de 3,6 pontos percentuais (pp) da pesquisa, a situação na terceira maior cidade paraense é de empate técnico. Votos brancos e nulos representam 5,4% do eleitorado, e outros 4,3% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder.

No primeiro turno, a vantagem foi de Tapajós, que recebeu 49,73% dos votos válidos contra 41,92% do rival bolsonarista. O ex-deputado conta com o apoio do atual prefeito, Nélio Aguiar (MDB), que exerce o segundo mandato consecutivo à frente do Executivo municipal e não pode disputar a reeleição.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 760 eleitores em Santarém entre os dias 18 e 21 de outubro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,6 pontos percentuais (pp) para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é PA-09458/2024.