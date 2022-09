Bolsonarismo tenta usar plebiscito no Chile para desacreditar pesquisas

Após a rejeição por ampla maioria da proposta para uma nova Constituição no Chile, políticos e influenciadores da direita brasileira foram às redes sociais nesta segunda-feira, 5, para criticar as pesquisas que mediam o apoio e o rechaço à proposta. Ex-ministros, apoiadores e filhos do presidente Jair Bolsonaro (PL) chamam atenção para a diferença entre as estimativas de institutos de pesquisa e a votação no plebiscito, tentando traçar paralelos com as eleições de 2022 no Brasil.

As pesquisas sobre o plebiscito da nova Constituição chilena foram suspensas dez dias antes da votação, por força das regras da consulta popular no país. Até então, as principais pesquisas apontavam uma tendência de vitória do rechaço e derrota da aprovação. Segundo o jornal El País, quatro pesquisas diferentes davam vantagens entre 46% e 58% para a reprovação da nova Carta Magna, e entre 33% e 42% para sua aprovação (essas pontuações levam em conta os institutos Panel Ciudadano UDD, Cadem, Black&White e Pulso Ciudadano). O resultado, com 99,9% das urnas apuradas, foi de 62% de reprovação e 38% pelo apoio.

Foi o “DataFuelha” ou “Ibuepe”? https://t.co/ANlKVlpRYV — Flavio Bolsonaro #B22 (@FlavioBolsonaro) September 5, 2022

Bolsonaristas estão criticando principalmente a diferença de pontos entre a estimativa de alguns institutos, a dez dias da votação, e o resultado final. Em alguns casos, chegam a dizer que os institutos previam derrota do rechaço, o que é falso — todos os principais institutos indicavam tendência de rejeição da nova Constituição. Eles também associam a proposta da comissão constituinte com partidos da esquerda chilena, uma vez que pretendia oferecer mais proteção a povos indígenas e minorias, além de ampliar o direito a educação e saúde.

“Não é só no Brasil que as pesquisas erram feio”, escreveu o deputado federal Osmar Terra (MDB-RS), que foi ministro da Cidadania no governo Bolsonaro. Ele disse que as pesquisas “previam que a rejeição perderia com 46%”, mas essa pontuação estava à frente do apoio à constituição nas pesquisas.

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, foi no mesmo sentido. “PEQUENO DETALHE: TODOS os institutos de PESQUISAS ERRARAM por 20 PONTOS”, escreveu. A última pesquisa Black&White, no entanto, apontava 58% de intenções de voto para o rechaço, uma diferença de quatro pontos.

“Parabéns ao Chile por não aceitar a Constituição esquerdista. Imprensa aparelhada queria e dava como certa a vitória; pesquisas erraram por absurdos 20 pontos”, escreveu Alexandre Ramagem, delegado da Polícia Federal que assumiu a direção da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no governo Bolsonaro e hoje é candidato a deputado federal pelo partido do presidente, o PL. “Quantas semelhanças com o Brasil?”, ele completa.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) destacou casos de violência de manifestantes no Chile após a divulgação dos resultados. “Terrorista esquerdista, aquele pessoal que enche a boca para falar democracia”, ele escreveu, ao comentar imagens publicadas pelo perfil La Derecha Diario que mostram confrontos nas ruas.

Outro filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) compartilhou um post do comentarista Alexandre Garcia e ironizou os institutos de pesquisa brasileiros. “Foi o ‘DataFuelha’ ou ‘Ibuepe’?”, escreveu o senador.