Bilionário ‘campeão’ do financiamento político faz doação generosa ao PT

Acostumado a ser generoso em doações a campanhas e partidos políticos, o bilionário do agro Rubens Ometto, dono da Cosan, já fez um aporte vultoso ao caixa do PT neste ano. Logo no dia 2 de janeiro, o empresário injetou 600.000 reais na sigla do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por meio de uma transferência eletrônica a título de “doações para manutenção do partido”. A doação de Ometto só apareceu recentemente na prestação de contas do PT à Justiça Eleitoral.

Como mostrou o Radar, Rubens Ometto foi o primeiro empresário a ter uma agenda privativa com Lula no Palácio do Planalto após a posse do petista. O encontro ocorreu no dia 17 de janeiro, ocasião em que o empresário apresentou ao presidente um plano bilionário de investimentos da Cosan nos setores de energia e infraestrutura. Ometto também preside os conselhos de administração da Compass Gás e Energia, da Rumo e da Raízen.

Em 2022, o empresário já havia feito uma doação de 1 milhão de reais aos cofres petistas, além dos 7,4 milhões de reais que ele colocou em campanhas de candidatos de diversos partidos durante as eleições, montante que fez dele o maior “mecenas eleitoral” do ano passado. Ometto, a propósito, também foi o “campeão” de doações políticas nas eleições municipais de 2020 (2,6 milhões de reais) e nas gerais de 2018 (7,5 milhões de reais).

Conforme a revista Forbes no Brasil, Ometto é dono da 19ª maior fortuna no país, estimada em 14,5 bilhões de reais.

