Bets permitem apostas em candidatos a prefeitos em ao menos 11 capitais

A sanção da chamada “Lei das Bets” pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, poucas horas antes do fim do primeiro ano de seu mandato, mostra que o mundo político percebeu que este mercado requer atenção. Por outro lado, os apostadores também estão atentos às disputas eleitorais. Ao menos dois sites de apostas têm mercados abertos com os candidatos às eleições municipais.

Patrocinador dos times de futebol do São Paulo, do Fluminense e do América-RJ, além dos campeonatos Cearense, Baiano e Capixaba e do festival Rock in Rio, a Superbet permite apostas nas eleições de onze capitais. As apostas estão abertas nas disputas pelas prefeituras de Salvador, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Florianópolis, Belo Horizonte, Manaus, Curitiba, Belém, Fortaleza, Goiânia, além da capital paulista.

Em São Paulo, o candidato mais provável a ganhar as eleições, segundo a Superbet, é Pablo Marçal (PRTB). A cotação para o coach é de 1 real e 53 centavos a cada real apostado; em seguida aparece Guilherme Boulos (PSOL), que a cada um real rende 4,10 reais; Ricardo Nunes (MDB) paga 5,50 reais para um real; Tabata Amaral (PSB), 25 reais a cada real; José Luiz Datena (PSDB), 50 reais para um apostado e a vitória de Marina Helena (Novo), ou outro candidato, rende 80 reais a cada um real.

Já no Rio de Janeiro, a casa de aposta mostra a folgada vantagem do prefeito Eduardo Paes (PSD), que concorre à reeleição. Enquanto um real apostado em Paes rende 1,03, o candidato que aparece logo atrás é Alexandre Ramagem (PL), cujo a vitória rende 20 reais para cada real apostado. Tarcísio Motta (PSOL), tem cotação de 25 para um; Cyro Garcia (PSTU) de 50 para um e outros candidatos de 80 reais para um real.

Outro site que também permite apostar em candidatos às eleições é o Sportingbet, que abriu apostas apenas para as eleições paulistanas. Neste mercado, Marçal ainda é favorito, mas com vantagem menos larga. As apostas no candidato do PRTB pagam 1,65 real para cada real, seguido por Boulos (3,75 reais), Nunes (4,50 reais), Tabata (26 reais), Datena (34 reais) e Marina Helena (51 reais).

Apesar de abrir bets em somente um pleito eleitoral, a Sportingbet permite apostas em outras questões da política brasileira. Os apostadores que acham que o bloqueio do X, rede social banida por decisão do Supremo Tribunal Federal, será derrubado antes de outubro podem ganhar 4,30 reais com um real apostado. Quem pensa que o antigo Twitter ficará mais tempo fora do ar no país, ganha menos: um real rende 1,20.

As eleições mais concorridas

Segundo o mercado de apostas, as disputas eleitorais mais concorridas no país são em Fortaleza e em Belém. Na capital do Ceará, o atual prefeito José Sarto (PDT) está na frente, com cotação de 2,20 reais, mas a vitória de Capitão Wagner (União), está cotada em 2,50 reais. Em seguida, aparecem Evandro Leitão (PT) com 3,75 reais, André Fernandes (PL) com 5,50 reais, e Eduardo Girão (Novo) com 50 reais.

Já em Belém, Igor Normando (MDB) tem a menor cotação com 1,75 real, seguido por Éder Mauro (PL), com 1,80 real. Depois aparecem o atual prefeito Edmilson Rodrigues (PSOL), com 6,60 reais para cada real apostado. Jefferson Lima (Podemos) e Thiago Araújo (Republicanos) estão empatados, segundo a casa de aposta, com cotação de 15 reais.