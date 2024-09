Bets: Haddad culpa governo Bolsonaro e promete monitoramento ‘CPF por CPF’

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, atribuiu, nesta sexta-feira, 27, à falta de regulamentação durante os quatro anos do governo de Jair Bolsonaro (PL) os efeitos colaterais do uso das bets pela população. Ele também prometeu endurecer as regras de fiscalização já vigentes e fazer, se necessário, “o monitoramento CPF por CPF” dos apostadores. A fala do ministro se dá depois de um relatório do Banco Central revelar, na última terça 24, que beneficiários do Bolsa Família já gastaram 3 bilhões de reais em apostas apenas no mês de agosto.

“As bets foram legalizadas no final do governo Temer e a lei previa que o Executivo teria dois anos, prorrogáveis por mais dois, para regulamentar. Ou seja, durante o governo do Bolsonaro o assunto tinha que ser regulamentado. O governo Bolsonaro simplesmente ‘sentou em cima’ do problema, como se ele não existisse”, disse Haddad.

Nesta semana, o presidente Lula criticou o endividamento dos brasileiros e os gastos abusivos com as bets e pediu aos ministros palacianos medidas mais duras para conter esses impactos. “O presidente já pediu providências de todos os ministérios envolvidos, Fazenda, Saúde, Desenvolvimento Social e Esporte, para coibir a lavagem de dinheiro — que vai ser possível –, (pensar sobre) o tratamento da questão da dependência, quando for o caso, o monitoramento CPF por CPF de quanto a pessoa está apostando, de quanto está recebendo em prêmios, para verificar se alguma providência tem que ser tomada”, afirmou Haddad nesta sexta.

Em entrevista ao programa Os Três Poderes, de VEJA, o ministro Wellington Dias (Desenvolvimento Social) disse que estuda medidas para que os beneficiários do Bolsa Família que gastarem o dinheiro em apostas percam o benefício. “Não faz sentido nenhum o governo passar o dinheiro para apostas”, disse o petista. Acompanhe a íntegra da entrevista aqui.

No último dia 16, a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda baixou uma nova portaria orientando as casas de aposta a darem início a seu processo de regularização até a próxima segunda-feira, 30. Quem não cumprir as determinações da pasta será retirado do ar a partir do dia 10 de outubro.