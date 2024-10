Belo Horizonte: o absoluto empate triplo que embaralhou a reta final

A disputa pela prefeitura de Belo Horizonte afunilou na reta final para um inédito cenário de empate absoluto entre três candidatos, que deverão disputar duas vagas no segundo turno. Mauro Tramonte (Republicanos), Fuad Noman (PSD) e Bruno Engler (PL) marcam os mesmos 21% das intenções de votos, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 3.

O cenário de empate triplo ocorre pela primeira vez na disputa pela prefeitura da capital mineira por causa da retração das intenções de votos do deputado estadual Mauro Tramonte. Desde o início da campanha, ele estava isolado na liderança, mas vem perdendo pontos desde o início do horário eleitoral. Na comparação com o levantamento divulgado em 18 de setembro, o candidato do Republicanos perdeu sete pontos percentuais, indo de 28% no mês passado e para os atuais 21%.

No mesmo período, o prefeito Fuad Noman e o deputado estadual Bruno Engler tiveram desempenhos semelhantes e oscilaram positivamente três pontos cada um, no limite da margem de erro da pesquisa. Ambos saíram de 18% em setembro para os mesmos 21%.

Segundo pelotão

A deputada federal Duda Salabert (PDT) aparece em seguida na disputa com 9%, mesmo percentual registrado em setembro. O ex-presidente da Câmara Municipal Gabriel Azevedo (MDB) ganhou quatro pontos percentuais e saiu de 3% em setembro, para registrar 7% no levantamento divulgado nesta quinta-feira.

Com isso, o emedebista ultrapassou numericamente o deputado federal Rogério Correia (PT), que manteve os mesmos 6%. Duda, Azevedo e Correia, no entanto, estão empatados tecnicamente dentro da margem de erro da pesquisa, que é de três pontos percentuais para mais e para menos. O senador Carlos Viana (Podemos) tem 3% após oscilar negativamente em relação a setembro, quando tinha 5%. Ele está empatado tecnicamente com Correia.

Os demais candidatos não pontuaram. Dos entrevistados, 7% disseram que pretendem votar em branco ou nulo e 5% não souberam responder.

O Datafolha entrevistou presencialmente 1120 eleitores de Belo Horizonte entre os dias 01 e 03 de outubro. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo : MG- 03960/202.