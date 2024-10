Belo Horizonte: Fuad Noman ‘vira o jogo’ contra Bruno Engler no 2º turno

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), está na liderança isolada da disputa por um novo mandato contra o deputado estadual Bruno Engler (PL), segundo pesquisa divulgada pela Quaest nesta quarta-feira, 16.

De acordo com o levantamento, Fuad tem 46% das intenções de voto, contra 37% de Engler. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, o que mostra que a vantagem do prefeito está fora da possibilidade de empate técnico.

Entre os entrevistados, 12% dizem que irão votar em branco, nulo ou não irão votar, enquanto 5% afirmam estar indecisos. A pesquisa, contratada pela TV Globo, foi feita de forma presencial com 1.002 eleitores em Belo Horizonte, nos dias 13 a 15 de outubro, e registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-03563/2024.

Empate técnico na espontânea

Na pesquisa espontânea – quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos eleitores durante as entrevistas –, Fuad tem 33%, contra 28% de Bruno Engler. Nesse caso, há um empate técnico dentro da margem de erro. Outros 33% afirmam estar indecisos, enquanto 6% dizem que irão votar em branco ou nulo ou nem irão votar.

A pesquisa foi a primeira feita pelo instituto no segundo turno. Em relação à disputa no primeiro turno, o prefeito “virou o jogo”: com 26,54% dos votos válidos, ele havia ficado atrás de Engler, que teve 34,38% na votação de 6 de outubro.