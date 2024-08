Belo Horizonte: candidato de Zema e Kalil lidera; cinco empatam em segundo

O deputado estadual Mauro Tramonte segue na liderança isolada da disputa pela prefeitura de Belo Horizonte. Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 22, aponta que o candidato do Republicanos tem 27% das intenções de votos. O candidato, que era apresentador de programa de TV, conseguiu reunir os apoios de dois rivais na política mineira, o governador Romeu Zema (Novo) e o ex-prefeito da capital, Alexandre Kalil (Republicanos).

A segunda posição é dividida por cinco candidatos empatados tecnicamente dentro da margem de erro do levantamento, de três pontos percentuais para mais e para menos. O senador licenciado Carlos Viana (Podemos) aparece numericamente na segunda posição, com 12%. Dentro da margem de erro, ele está empatado com o deputado estadual Bruno Engler (PL), a deputada federal Duda Salabert (PDT) e o atual prefeito e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD), que registram 10% das intenções de votos. Em seguida aparece o deputado federal Rogério Correia (PT), com 7%.

O presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, o vereador Gabriel Azevedo (MDB), que pontua 3%, e Wanderson Rocha (PSTU), com 1%, aparecem no terceiro pelotão. Os demais candidatos têm menos de 1% das intenções de votos.

Ao todo, 10% dos entrevistados disseram que pretendem votar em branco ou anular o voto. Outros 9% não souberam responder. O instituto entrevistou 910 eleitores entre os dias 20 e 21 de agosto. O nível de confiança é de 95%.