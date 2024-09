Belém tem empate na liderança entre bolsonarista e candidato de Helder

Às vésperas das eleições municipais de 2024, a corrida pela prefeitura de Belém tem liderança disputada entre dois candidatos: o deputado federal Éder Mauro (PL), com 28,6% das intenções de voto, e o deputado estadual Igor Normando (MDB), com 23,4% do eleitorado. Dentro da margem de erro de 3,8 pontos percentuais, ambos estão tecnicamente empatados na primeira posição, segundo levantamento divulgado nesta segunda-feira, 2, pelo instituto Paraná Pesquisas.

Na sequência, aparecem na pesquisa o atual prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), com 12,7%; o deputado estadual Thiago Araújo (Republicanos), com 8,2%; e o radialista Jefferson Lima (Podemos), com 6,1%. Considerando a margem de erro, o cenário é de empate técnico também no segundo lugar da disputa à capital paraense.

Completam a lista de candidatos o delegado da Polícia Federal Everaldo Eguchi (PRTB), com 4,9%; a sindicalista Raquel Brício (UP), com 1,8%; o professor Ítalo Abati (Novo), com 1,5%; e a jornalista Wellingta Macêdo (PSTU), com 0,6%.

Processos por tortura

Ex-delegado da Polícia Civil, Éder Mauro, que tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, cumpre atualmente seu terceiro mandato como deputado federal pelo Pará, sendo os dois primeiros exercidos pelo PSD.

Entre as controvérsias que rondam o nome do parlamentar, estão dois processos por tortura e agressão que, somados, chegam a quase 1 milhão de reais em pedidos de indenização. Datadas entre 2007 e 2009, as ações foram movidas por duas famílias que acusam o delegado de comandar operações policiais com uso de violência física, além de supostamente forjar um flagrante de extorsão contra o então prefeito de Santa Izabel do Pará, Mário Kató (MDB).

Em 2021, durante uma discussão acalorada na Câmara dos Deputados, Éder Mauro chegou a declarar que “matou muita gente” ao longo de três décadas como delegado de polícia. Na ocasião, o parlamentar respondeu à deputada Maria do Rosário (PT-RS), que o havia acusado de “assassino” após ser provocada pelo colega.

Igor Normando é apoiado pelo governador Helder Barbalho (MDB), de quem foi secretário estadual da Cidadania. Helder tem interesse especial na vitória, porque a cidade vai sediar a COP30, conferência ambiental da ONU, que ocorrerá em 2025.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 710 eleitores em Belém entre os dias 29 de agosto e 1º de setembro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos.