Belém: candidato de Helder abre larga vantagem em duelo com bolsonarista

O deputado estadual e ex-secretário de Cidadania do Pará, Igor Normando (MDB), largou na frente no segundo turno da corrida pela Prefeitura de Belém com 60% das intenções de voto, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 14. O deputado federal Éder Mauro (PL) aparece com 35%.

Os votos nulos e brancos são 2%, e outros 3% não sabem ou não responderam. No levantamento dos votos válidos, em que são excluídos os nulos e brancos, o emedebista tem 63% dos votos, contra 37% do candidato do PL. O instituto ouviu 1.000 eleitores nos dias 11 e 12 de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Igor tem o apoio do governador Helder Barbalho (MDB), de quem é primo. Membro de um dos clãs políticos mais poderosos do estado, o emedebista entrou na campanha com a força da máquina pública e seu capital político, alavancando a candidatura do aliado. O ex-secretário teve rápido crescimento nas pesquisas — tinha cerca de 20% das intenções de voto no fim de agosto e, na véspera da eleição, marcava 39%. Ele conquistou 44,89% dos votos no primeiro turno.

O emedebista também tem a seu favor o capital político das Usinas da Paz, um projeto de segurança pública e ações sociais que comandou no governo estadual e que virou um exemplo de política para a redução da violência em comunidades do estado, em especial na região metropolitana de Belém.

Já a candidatura de Éder Mauro é endossada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Delegado da Polícia Civil e de direita, ele afirma que “já matou muita gente, mas todos eram bandidos”, costuma votar contra pautas ambientais na Câmara e é autor de projetos que favorecem o garimpo em áreas de conservação.

Encontro da ONU

A eleição de 2024 é uma das mais importantes da história de Belém. Isso porque em 2025 a cidade será sede da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, um dos eventos mais importantes e midiáticos do mundo.

O grupo político de Helder tenta recuperar o controle da capital, já que foi ele quem atuou, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da ministra Marina Silva (Meio Ambiente), para trazer o evento à Amazônia.