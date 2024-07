Belém: bolsonarista lidera disputa em cidade que irá sediar evento da ONU

O deputado federal Éder Mauro (PL) lidera a corrida pela prefeitura de Belém, segundo levantamento feito entre os dias 12 e 15 de julho pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta terça-feira, 16. A capital do Pará será uma das cidades brasileiras com mais visibilidade em 2025, já que irá sediar a COP30, a conferência ambiental da ONU, que é um dos eventos mais midiáticos do mundo.

Segundo o levantamento, no principal cenário, Éder Mauro, que tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, chega a 30,7% das intenções de voto contra 18,2% do ex-secretário estadual da Cidadania Igor Normando (MDB), candidato apoiado pelo governador Helder Barbalho (MDB); e 13,8% do atual prefeito, Edmilson Rodrigues (PSOL), que é apoiado pelo PT — Normando e Rodrigues estão empatados dentro da margem de erro de 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos.

Depois, aparecem o deputado estadual Thiago Araújo (Cidadania), com 7,2%; o radialista Jefferson Lima (Podemos), com 6,1%; e o delegado federal Everaldo Eguchi (PRTB), com 7,1% — os três estão em empate técnico entre eles.

Outros candidatos não atingiram dois pontos percentuais. Entre os entrevistados, 9,9% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum, enquanto 5,6% não souberam ou não responderam. A pesquisa ouviu 710 eleitores em Belém.

“Bancada do garimpo”

Delegado da Polícia Civil, que afirma que “já matou muita gente, mas todos eram bandidos”, Éder Mauro é considerado um dos mais ativos integrantes da chamada “bancada do garimpo”, parlamentares que têm relações com o setor de mineração, em especial na Amazônia, e que atuam para regulamentar ou facilitar a atividade do setor.

Mauro tem o espírito um tanto quanto contrário ao que se verá na COP30, quando o debate todo estará em torno da preservação ambiental e do enfrentamento ao aquecimento global e às mudanças climáticas. Na Câmara, o deputado costuma votar contra pautas ambientais e é autor de projetos que favorecem o garimpo em áreas de conservação.

Padrinhos eleitorais

A aposta de Éder Mauro em Bolsonaro como cabo eleitoral faz sentido. Na eleição presidencial de 2022, a capital paraense deu 50,28% dos votos a Lula e 49,72% a Bolsonaro.

O governador Helder Barbalho, padrinho da candidatura de Normando, também vai bem na capital do Pará. Segundo a pesquisa, a sua gestão é aprovada por 79,3% dos eleitores da capital e desaprovada por 17,6%.

Já Lula, cabo eleitoral do prefeito Edmilson Rodrigues, não vai tão bem: o seu mandato é aprovado por 50,6% dos eleitores de Belém e desaprovado por 46,3%.