Barulhento candidato a vice de Bolsonaro é lobista e falastrão

Citado como um dos ministros que podem ser escolhidos para ser vice de Jair Bolsonaro (PL) na eleição deste ano, o titular do Turismo, Gilson Machado (sem partido), conhecido como “ministro sanfoneiro” ou “sanfoneiro de Bolsonaro” – por já ter se apresentado com o instrumento ao lado do presidente –, segue à risca a cartilha do bolsonarismo na tentativa de se manter no páreo para a vaga. É um dos mais ferrenhos defensores do chefe e um dos mais agressivos nas críticas ao ex-presidente Lula (PT), que lidera as pesquisas. Hoje, a preferência de Bolsonaro é por ter como vice o ministro da Defesa, general Braga Netto. Mas, em suas postagens, Gilson Machado não esconde que se considera um bom nome para acompanhar o presidente na busca pela reeleição.

“Sou sanfoneiro nordestino com muito orgulho”, escreveu nas redes sociais neste domingo, 20, ao compartilhar um texto que questionava suas credenciais para ser candidato a vice-presidente. “Não sou lambe-botas de presidiário e cachaceiro”, acrescentou, numa referência direta a Lula, atual favorito ao Palácio do Planalto, segundo as pesquisas. Recentemente, o próprio Bolsonaro disse a um líder evangélico que Machado seria um bom nome para vice, pois, além de ser do Nordeste – região que mais rejeita o presidente –, é leal e falastrão. As redes sociais do ministro mostram bem esses predicados.

“O pessoal aqui, prefeito, me chama de lobista, como saiu numa matéria mês passado”, disse o ministro sanfoneiro na última sexta, 18, ao inaugurar a restauração de um imóvel da prefeitura em Sabará (MG). “Eu estou fazendo lobby pelo Vale do Ribeira, terra do presidente Bolsonaro. Então quero dizer que sou lobista mesmo”, gritou, exaltado. “Eu estou fazendo lobby agora aqui por Sabará, fiz lobby hoje de manhã por Ouro Preto, fiz lobby ontem por Goiânia, quando inaugurei o Paço Municipal e o relógio de Goiânia. São 3 200 obras para fazer lobby pelo Brasil.”

Machado também exibe muita proximidade com os filhos do presidente. No domingo de manhã, sobrevoou partes da floresta amazônica com o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e defendeu o turismo na região como forma de evitar o desmatamento. Também replica com frequência postagens dos filhos de Bolsonaro em suas redes sociais. Ex-presidente da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), Machado assumiu a pasta do Turismo em dezembro de 2020, no lugar de Marcelo Álvaro Antônio, e é aliado de Bolsonaro desde a campanha de 2018.