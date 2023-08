Barroso vota contra o marco temporal; placar é de 4 a 2 no STF

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou contra a fixação de um marco temporal das terras indígenas nesta quinta-feira, 31. Com isso, o placar ficou com quatro votos favoráveis e dois contrários à tese que limita a demarcação de territórios. A Corte suspendeu o julgamento e retomará a análise na próxima quarta-feira.

O marco temporal estabelece que uma área só pode ser demarcada se os povos indígenas comprovarem que estavam lá em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. O julgamento havia sido suspenso após pedido de vista do ministro André Mendonça e foi retomado na tarde de quarta-feira, 30. Nesta quinta, a análise continuou com os votos de Zanin e Barroso, ambos contra a medida.

Edson Fachin, relator do processo, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin também votaram contra. André Mendonça e Kassio Nunes Marques, ambos indicados por Jair Bolsonaro à Corte, votaram pela fixação do marco temporal. Os ministros ainda devem entrar em consenso sobre a possibilidade de que proprietários de áreas dentro de terras indígenas, adquiridas de boa fé, sejam indenizados pela União.

O termo marco temporal surgiu pela primeira vez no STF em 2009, no julgamento de um processo sobre a terra Raposa Serra do Sol, em Roraima. A discussão voltou à Corte após um recurso do Governo de Santa Catarina contra a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e os indígenas Xokleng. O estado reivindica parte da terra Ibirama-La Klãnõ, no Alto Vale do Itajaí, onde também vivem povos Guarani e Kaikang. A ação tem repercussão geral conhecida, ou seja, a decisão sobre o caso catarinense valerá para todos os processos semelhantes no país.

O marco temporal é alvo de protesto dos indígenas, que alegam que muitas vezes não estavam em suas terras na data da promulgação da Constituição devido à violência a qual foram submetidos desde a colonização. Caso o Supremo decida pela constitucionalidade dessa tese, mais de 100 territórios em processo de demarcação podem ser afetados, segundo estimativa de entidades ligadas à causa indígena. Os povos originários também se preocupam com uma provável contestação de áreas já homologadas.

