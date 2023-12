Barroso pauta ação no STF que acusa Congresso de ser omisso há 23 anos

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), colocou na pauta do plenário presencial do dia 13 de dezembro, na penúltima sessão do ano, uma ação que acusa o Congresso Nacional de omissão por 23 anos na discussão da regulamentação da licença-paternidade.

O processo tramita no STF desde 2012, mas foi parar na pauta presencial da Corte exatamente no momento em que o Supremo vem sendo questionado por parlamentares, especialmente no Senado, que que tem discutido projetos para limitar a atuação dos ministros da principal instância judiciária do país.

A demanda, apresentada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde (CNTS) é uma Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão e questiona o motivo de o Parlamento brasileiro não ter ainda regulamentado o art. 7º, inciso XIX, da Constituição Federal, que assegura ao trabalhador o direito à licença paternidade.

Na ação, a CNTS afirma “que existem vários projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional, que cuidam da regulamentação da licença-paternidade”, porém “suas duas Casas Legislativas não deliberam a matéria há exatos 23 anos, privando o trabalhador brasileiro de regulamentação necessária não só em relação ao prazo da licença, mas em aspectos outros de suma importância”.

O Congresso já se manifestou no processo. O Senado informou “a inexistência de omissão devido à existência de várias deliberações do Parlamento sobre o tema”. Já a Câmara dos Deputados disse “não haver qualquer tipo de omissão inconstitucional na regulamentação da matéria”, que o caso em análise “versa sobre um direito previsto na Parte Permanente da Constituição (art. 7º, XIX), provisoriamente regulamentado no art. 10, § 1º, do ADCT” “e que tal regulamentação não obsta, pelo contrário, viabiliza, seu exercício”.

Continua após a publicidade

A Presidência da República, também instada a se manifestar pelo STF, foi no mesmo tom. Disse que “não tem razão a requerente”, ao argumento de que “a norma constitucional em foco não é de eficácia limitada; o exercício do direito ali conferido não depende de lei integradora”.

Maioria até agora é pela omissão do Legislativo

O processo tramitava por julgamento virtual. Seis ministros já votaram. O relator, Marco Aurélio Mello, havia se colocado contra a alegação da CNTS, enquanto Rosa Weber, Edson Fachin, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes julgaram “procedente o pedido, para declarar a mora legislativa do Congresso Nacional” — os dois primeiros chegaram a fixar prazo de dezoito meses para que o Legislativo encaminhe a questão.

A definição da pauta do Supremo é de competência do presidente da Corte. Desde que assumiu o cargo, em setembro, Barroso vem atuando no sentido de distender a tensão com o Parlamento, que, com frequência, diz que o Judiciário se intromete em questões que são atribuições do Legislativo. Nesse sentido, o ministro vem deixando fora da pauta temas polêmicos, como a descriminalização parcial do aborto, que era prioridade da sua antecessora, Rosa Weber, e despertava fortes críticas de parlamentares.