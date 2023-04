Barroso nega pedido de liberdade de Anderson Torres

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou um novo pedido de habeas corpus do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, nesta sexta-feira, 28. Ele está preso desde o dia 14 de janeiro por possível omissão no ataque aos prédios dos Três Poderes no dia 8 de janeiro, em Brasília.

A defesa de Torres afirma que a prisão preventiva é ilegal, argumenta que houve piora no estado de saúde do ex-ministro. Um laudo psiquiátrico enviado ao STF aponta que “vem aumentando o risco de tentativa de auto-extermínio” e indica internação domiciliar com o intuito de conter essas crises e prevenção de suicídio”. O HC foi apresentado após uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, da semana passada, que rejeitou a soltura.

“Para além de observar que a petição inicial não foi adequadamente instruída, o Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência consolidada, no sentido da inadequação do habeas corpus para impugnar ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal”, justificou Barroso.

Na quarta-feira, 24, a Polícia Federal adiou o depoimento de Torres por conta do estado de saúde, após um pedido de seus advogados. Ainda não foi definida uma nova data.