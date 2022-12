Barroso nega liberdade para indígena preso por atos antidemocráticos

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, negou um pedido de liberdade para o indígena José Acácio Serere Xavante, preso temporariamente desde a última segunda, por decisão de Alexandre de Moraes, sob a acusação de participar de atos antidemocráticos em Brasília.

No despacho, divulgado nesta sexta, 16, o magistrado afirmou que o habeas corpus não foi instruído com as peças necessárias para o esclarecimento de controvérsias. “Além disso, o Supremo Tribunal Federal consolidou orientação no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de ministro, turma ou do plenário”.

Segundo investigações da PF, o líder indígena realizou manifestações de cunho antidemocrático em diversos locais da capital federal, como em frente ao Congresso Nacional, no Aeroporto Internacional de Brasília, no centro de compras Park Shopping, na Esplanada dos Ministérios e em frente ao hotel onde estão hospedados o presidente e o vice-presidente da República eleitos. A PGR avaliou que “a manifestação, em tese, criminosa e antidemocrática, revestiu-se do claro intuito de instigar a população a tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo a posse do presidente e do vice-presidente da República eleitos”.