Banco Central atende a ordem de Moraes e desbloqueia contas do X

O Banco Central cumpriu nesta quinta, 3, a ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e levantou o bloqueio sobre as contas do escritório brasileiro do X. A rede social havia solicitado a medida para receber dinheiro da matriz, que fica no exterior, e pagar as multas que ainda faltam para poder voltar a funcionar no Brasil.

No dia 26 de setembro, após quase um mês fora do ar, a rede social do magnata Elon Musk decidiu ceder, reabrindo o escritório do Brasil, mantendo a suspensão de perfis bolsonaristas e pagando as multas pendentes. Na ocasião, o X desembolsou 18,3 milhões de reais e pediu para voltar a funcionar no Brasil, mas Moraes decidiu, na sexta-feira seguinte, 27, que isso não bastava.

Segundo o magistrado, ainda havia outras três pendências: o pagamento de uma multa de 10 milhões de reais pela empresa, outra de 300.000 reais pela representante legal (a advogada Rachel de Oliveira Villa) e a desistência de todos os recursos judiciais que o X move contra a ordem de suspensão dada pelo STF no dia 30 de agosto. A plataforma pediu, diante disso, que as contas da empresa no Brasil fossem desbloqueadas, para que possa receber recursos do exterior e pagar essas últimas pendências. Moraes atendeu à solicitação na última terça, 1º, afirmando que já havia ordenado, no começo de setembro, o desbloqueio das contas do X pelo Banco Central.

O X está sendo representado por três escritórios de advocacia — Bermudes Advogados, Pinheiro Neto Advogados e Rosenthal Advogados Associados. O pagamento dessas últimas pendências não vai permitir o retorno imediato da rede social ao ar. Ela terá que comprovar no processo todas essas diligências e o caso irá para o gabinete de Moraes, que vai decidir se concede ou não o pedido de que o X volte a funcionar.