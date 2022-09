‘Bancada da Bala’ tenta barrar proibição de armas na eleição

O presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública, conhecida como “Bancada da Bala”, na Câmara e vice-presidente nacional do PL, deputado Capitão Augusto, pediu ao procurador-geral da República, Augusto Aras, nesta sexta-feira, 2, que ele intervenha junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para tentar rever a decisão da Corte que restringiu o uso de armas no dia da eleição.

O TSE decidiu, por unanimidade, que está proibido o porte de armas nos locais de votação. A medida também vale nas 48 horas que antecedem e nas 24 horas que sucedem o pleito. Integrantes das forças de segurança só poderão andar armados se estiverem em serviço e quando autorizados ou convocados pela autoridade eleitoral competente.

No ofício enviado à PGR, Capitão Augusto afirmou que a medida pode trazer “graves consequências” e pediu a Aras que tome as providências necessárias “para corrigir e evitar os danos que podem ser causados aos agentes de segurança pública e a toda a sociedade”. O deputado disse ainda que a decisão pode trazer “sérios prejuízos” ao direito ao voto de policiais e militares.

“O porte de arma a que tem direito esses profissionais, além de ser meio necessário à proteção da própria vida diante da exposição aos criminosos, é instrumento de trabalho, diante do dever de agir em defesa da ordem pública, ainda que não estejam de serviço. Portanto, mesmo que o policial não esteja de serviço, o porte de arma não é um benefício ou um privilégio, mas medida de absoluta necessidade para salvaguardar a sua vida e dos demais cidadãos”, justificou.

O parlamentar também enviou um ofício ao presidente do TSE, Alexandre de Moraes, pedindo a adoção das medidas necessárias “para garantir a segurança do armamento do policial e militar de serviço, da ativa, escalado para trabalhar garantindo a segurança da população e das urnas em zonas eleitorais e também no momento de exercer o seu voto”.