Bahia: vereador do União Brasil é favorito à prefeitura de Simões Filho

Às vésperas das eleições municipais de 2024, a corrida pela prefeitura de Simões Filho, na Bahia, é liderada pelo vereador Devaldo Soares (União), conhecido como Del. O presidente da Câmara Municipal soma hoje 48,2% das intenções de voto no município, segundo levantamento divulgado pelo instituto Paraná Pesquisas nesta sexta-feira, 30.

Em segundo lugar na pesquisa aparece o ex-prefeito Edson Almeida (PSD), com 30,2% do apoio do eleitorado. Em seguida, está o presidente do diretório local do PSOL, Kadu Silva Maverick, com 3,7%. Votos brancos e nulos somam 11,8%, enquanto 6,1% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder.

Devaldo Soares é o candidato apoiado pelo atual prefeito de Simões Filho, Diógenes Tolentino (MDB), que está no segundo mandato consecutivo e não pode concorrer à reeleição. Não há possibilidade de segundo turno no município, que conta com menos de 200 mil eleitores registrados.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 620 eleitores em Simões Filho entre os dias 26 e 29 de agosto de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 4 pontos percentuais para mais ou para menos.