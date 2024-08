Bahia: prefeito tucano é favorito à reeleição em Santo Antônio de Jesus

Às vésperas das eleições municipais de 2024, o prefeito de Santo Antônio de Jesus (BA), Genival Deolino (PSDB), lidera com folga a corrida pela reeleição. O atual mandatário conta hoje com 54,2% das intenções de voto, segundo levantamento divulgado nesta segunda-feira, 19, pelo instituto Paraná Pesquisas.

Em segundo lugar no levantamento divulgado nesta segunda-feira, com 29,4% do eleitorado, aparece o médico Euvaldo Rosa (PSD). Ele é seguido na tabela pelo empresário Edvaldo Souza (PMB), conhecido como Edvaldo da Recôncavo, com 2,8%. O município tem apenas os três nomes registrados na disputa pelo Executivo — os votos brancos e nulos somam 7,4%, enquanto os participantes que preferiram não responder chegam a 6,2%.

Com pouco mais de 78 mil eleitores cadastrados, Santo Antônio de Jesus não pode realizar segundo turno das eleições, prática prevista apenas em cidades onde o eleitorado total supera 200 mil.

Cidade, estado e Planalto com boa aprovação

O mesmo levantamento indica que Genival — que ocupa, atualmente, seu primeiro cargo eletivo da vida política — desfruta de considerável popularidade no município baiano. Entre os entrevistados, 69,4% disseram aprovar a administração do tucano à frente da prefeitura, enquanto 25,2% reprovam sua gestão.

No âmbito estadual, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), também tem boa avaliação na cidade, sendo aprovado por 59,6% dos eleitores locais e rejeitado por 36,4%. Na mesma linha, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aliado de Jerônimo, é bem-visto pela maioria do eleitorado de Santo Antônio de Jesus — de acordo com a pesquisa, o petista tem 60,4% de favorecimento entre os participantes, enquanto 35% dos entrevistados pelo Paraná Pesquisas afirmam reprovar seu terceiro mandato à frente do Palácio do Planalto.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 500 eleitores em Santo Antônio de Jesus entre os dias 15 e 18 de agosto de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 4,5 pontos percentuais para mais ou para menos.