Bahia: pesquisa aponta vitória de ACM Neto ao governo no primeiro turno

A nova pesquisa da Real Time Big Data sobre as eleições estaduais da Bahia, divulgada nesta terça-feira, 17, aponta a vitória de ACM Neto (União Brasil) no primeiro turno. O ex-prefeito de Salvador tem 55% das intenções de voto, contra 18% de Jerônimo Rodrigues (PT), apoiado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e 10% do ex-ministro da Cidadania, João Roma (PL), apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro.

Uma eventual vitória de ACM Neto representaria o fim da hegemonia petista no estado, que já dura desde 2006, quando Jaques Wagner (PT) derrotou o carlismo, corrente política liderada pelo avô do prefeito de Salvador, o ex-senador Antonio Carlos Magalhães. Desde então, Wagner se reelegeu em 2010 e depois fez o seu sucessor, Rui Costa (PT), que também está no segundo mandato.

Apesar de ainda não conseguir emplacar Rodrigues, Rui Costa conta com 55% de aprovação dos eleitores da Bahia, segundo a mesma pesquisa. O candidato petista, por outro lado, é rejeitado por 29% dos consultados — acima de Roma (28%) e ACM (17%). Outro nome com alto percentual de rejeição é Kleber Rosas (PSOL), pré-candidato que tem 26% no critério e apenas 1% das intenções de voto.

Outros 9% declaram voto branco ou nulo, e 7% não sabem ou não responderam.

No Senado, quem lidera a pesquisa é o atual senador Otto Alencar, com 30% da preferência dos eleitores entrevistados — ele é apoiado por Lula e pelo PT. A médica bolsonarista Raíssa Soares (PL), conhecida por defender remédios ineficazes contra a Covid-19 durante a pandemia, aparece com 10%, o deputado federal Cacá Leão (PP) tem 6%, e Tâmara Azevedo (PSOL) pontua 4%. Leão, no entanto, deve ser o vice da chapa de ACM no governo.

No senado, 28% dos consultados não sabem ou não responderam. Outros 22% declararam voto branco ou nulo.

A pesquisa ouviu 1.500 pessoas entre 14 e 16 de maio, tem margem de erro de três pontos para mais ou para menos e foi registrada no TSE com o número BA-06101/2022.