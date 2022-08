Avaliação de Bolsonaro melhora no Ceará, mas ele continua longe de Lula

A avaliação do presidente Jair Bolsonaro (PL) tem melhorado gradativamente no Ceará, mas ainda assim ele permanece distante do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na corrida presidencial no estado, segundo levantamento feito entre os dias 8 e 12 de agosto pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado neste sábado, 13.

Segundo a pesquisa, a taxa de aprovação à gestão do presidente subiu de 33,5% em maio para 38,7% neste mês. Já a de desaprovação caiu de 61,0% para 56,7%. A soma dos que consideram o seu governo ótimo ou bom passou no mesmo período de 25,9% para 31,8%.

Mesmo assim, a ampla maioria do eleitorado cearense ainda prefere Lula. Segundo o levantamento, o petista tem 43,1% das intenções de voto conta 29,9% de Bolsonaro. O ex-governador Ciro Gomes (PDT), que fez carreira política no estado e venceu entre ali o primeiro turno da eleição presidencial de 2018, tem 13,8%.

Os demais candidatos não atingiram sequer um ponto percentual. Entre os entrevistados, 7,3% afirmaram que irão votar em branco, nenhum ou anular o voto e 4,4% disseram que não sabem ou não responderam.

A pesquisa foi feita por meio de entrevistas pessoais com 1.540 eleitores de 60 municípios do estado e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o nº BR-01028/2022. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos.