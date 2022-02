Auxílio bilionário para a Cultura entra em votação nesta terça, 15

O Projeto de Lei Paulo Gustavo entrou na pauta da Câmara dos Deputados para ser votado nesta terça-feira, 15 de fevereiro. O texto, que já foi aprovado pelo Senado Federal, sugere a liberação de 3,862 bilhões de reais para a cultura, com o objetivo de amenizar os efeitos negativos econômicos e sociais causados no setor pela pandemia de Covid-19.

A informação foi confirmada pelo relator do projeto na Câmara, o deputado federal José Guimarães (PT-CE), através do seu Twitter. Autor da proposta, o senador Paulo Rocha (PT-PA) também se manifestou nas suas redes sociais: “Pela cultura, por milhares de trabalhadores e trabalhadoras impossibilitados de exercer sua profissão devido às restrições, pela Justiça aos que diariamente escrevem parte da história do nosso país: #AprovaLeiPauloGustavo“, publicou.

O PL obteve aprovação no Senado Federal e, se repetir o feito entre os deputados, segue para sanção do presidente Jair Bolsonaro. No entanto, o governo federal já se mostrou contrário à nova lei. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-CE), e o filho do presidente, Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), votaram contra a aprovação no Senado.

Segundo o texto do projeto, os 3,862 bilhões sairiam do superávit financeiro do Fundo Nacional de Cultura (FNC). Caso aprovado, a União repassaria esse valor a Distrito Federal, estados e municípios, para que estes invistam em ações de combate às consequências da pandemia dentro do setor cultural.

O nome da lei homenageia o ator e humorista Paulo Gustavo, que morreu aos 42 anos em maio de 2021, vítima da Covid-19.