‘Atos e opiniões individuais’ não representam a Força, diz Marinha

A Marinha do Brasil afirmou em nota divulgada nesta quinta-feira, 21, que “eventuais atos e opiniões individuais não representam o posicionamento oficial da Força” e que se coloca à disposição da Justiça para contribuir integralmente com as investigações sobre a conduta de seu ex-comandante, o almirante Almir Garnier.

A Força marítima se manifestou após se tornarem públicas as afirmações do tenente-coronel Mauro Cid. Em delação premiada à Polícia Federal, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro teria dito que Garnier se manifestou favoravelmente a um plano golpista durante conversas com o ex-presidente. O conteúdo de parte da delação de Mauro Cid foi revelado nesta quinta-feira pelo portal UOL e pelo jornal O Globo.

“A Marinha do Brasil reitera, ainda, que eventuais atos e opiniões individuais não representam o posicionamento oficial da Força e que permanece à disposição da Justiça para contribuir integralmente com as investigações”, diz trecho da nota.

No documento, a Marina também reforça a sua missão constitucional e compromisso com a sociedade e que “pauta sua conduta pela fiel observância da legislação, valores éticos e transparência”.

Almir Garnier comandou a Marinha de abril de 2021 a 30 de dezembro de 2022. Ao deixar o cargo, repetiu o gesto feito por Bolsonaro e não compareceu à cerimônia de posse de seu sucessor. Segundo as reportagens, os então comandantes do Exército e da Aeronáutica também teriam sido consultados sobre a possibilidade de se promover um golpe de estado, mas somente Garnier teria se manifestado favoravelmente.

Segue íntegra da nota da Marinha:

MARINHA DO BRASIL

CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA MARINHA

NOTA À IMPRENSA

Brasília – DF.

Em 21 de setembro de 2023.:

“A Marinha do Brasil (MB) esclarece que não teve acesso ao conteúdo de delação premiada do Tenente-Coronel Mauro Cid. Além disso, esta Força Naval não se manifesta sobre processos investigatórios em curso no âmbito do Poder Judiciário.

Consciente de sua missão constitucional e de seu compromisso com a sociedade brasileira, a MB, Instituição nacional, permanente e regular, reafirma que pauta sua conduta pela fiel observância da legislação, valores éticos e transparência.

A MB reitera, ainda, que eventuais atos e opiniões individuais não representam o posicionamento oficial da Força e que permanece à disposição da justiça para contribuir integralmente com as investigações.”

