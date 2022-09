Até app de ônibus dará desconto para eleitor votar no domingo

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Laísa Dall'Agnol, Reynaldo Turollo Jr., Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O interesse pela eleição mais polarizada desde a redemocratização tem movimentado empresas que veem no pleito uma oportunidade para aumentar os negócios. De olho nos eleitores que estão fora do seu domicílio eleitoral, a empresa dona do aplicativo Buser — conhecido como “o Uber dos ônibus” — vai dar desconto de 30% para os passageiros que viajarem no próximo fim de semana (de sexta, 30, a domingo, 2) para votar. A startup criou até uma campanha para divulgar a iniciativa (“Nesta eleição, vá de Buser!”).

De acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o número de eleitores cadastrados é recorde neste ano: 156.454.011, distribuídos em 5.570 municípios. O país também bateu o recorde de eleitores no exterior aptos a votar: 697.000, quase 40% a mais que em 2018.

Historicamente, o país tem taxas de abstenção (não comparecimento) consideradas altas. No primeiro turno de 2018, 20,33% dos eleitores não foram votar (o equivalente a quase 30 milhões de pessoas), segundo o TSE. Esse dado preocupa algumas campanhas — a do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por exemplo, está incentivando os eleitores a comparecer. Um dos motivos é que estudos apontam que a abstenção é maior entre os mais pobres, segmento em que Lula tem uma vantagem maior. A Justiça Eleitoral também fez neste ano peças publicitárias estimulando os jovens de 16 a 18 anos e os idosos com mais de 70 anos a votar (esses grupos não são obrigados).