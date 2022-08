Atacado por Bolsonaro na TV Globo, Moro prefere falar de Lula

O ex-ministro Sergio Moro (União Brasil) resolveu não falar nada sobre as menções feitas pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) ao seu nome em entrevista ao Jornal Nacional na segunda-feira, 22.

Questionado sobre as denúncias de interferência na Polícia Federal, Bolsonaro afirmou que quem o acusou foi Moro e que a PF “melhorou e muito” com a saída do ex-juiz do comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a quem a instituição policial é subordinada.

Mesmo após desentendimentos com Bolsonaro, que se agravaram com a sua saída da Esplanada dos Ministérios, o ex-juiz tem evitado responder ou fazer críticas diretas ao ex-chefe — procurado por VEJA, informou que não se pronunciaria sobre as críticas feitas no JN.

Os ataques ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), outro desafeto de Moro, no entanto, continuam frequentes. “A maior fake news da eleição de 2022 é a candidatura do Lula. Alguém condenado por corrupção e beneficiado por um erro judiciário não tem moral para ser candidato”, escreveu Moro em sua conta do Twitter na tarde desta terça-feira.

Moro foi responsável pela condenação de Lula à prisão, mas viu os processos sobre o petista que conduziu serem anulados pelo Supremo Tribunal Federal — a mesma Corte também o considerou suspeito para julgar os casos envolvendo o ex-presidente.

Moro é candidato ao Senado no Paraná pelo União Brasil, que tem como candidata à Presidência da República a senadora Soraya Thronicke (MS).

