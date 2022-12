Às vésperas da posse de Lula, narrativa golpista perde força no Tik Tok

Depois de usar o TikTok para espalhar desinformação e conteúdos antidemocráticos antes, durante e depois do processo eleitoral que terminou com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, as narrativas golpistas de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro enfim perdem força na rede social.

O levantamento realizado pela pesquisadora Luiza de Mello Stefano, do Laboratório de Pesquisa em Comunicação, Culturas Políticas e Economia da Colaboração da Universidade Federal Fluminense (CoLAB/UFF), entre os dias 12 e 19 de dezembro mostrou que, nesses dias, o perfil de Bolsonaro na plataforma fez seis publicações, que variaram entre 165,5 mil e 379,9 mil visualizações. Os números representam um amplo declínio em comparação com períodos anteriores. Na última semana de novembro, por exemplo, os posts de Bolsonaro alcançaram mais de 8 milhões de views.

A queda é ainda mais acentuada dentro da narrativa golpista. Apesar de apoiadores do atual presidente terem espalhado, nas semanas após a derrota nas urnas, vídeos que contestam o resultado das eleições e pedem um golpe militar, esse tipo de conteúdo agora tem menos espaço no TikTok.

Todas as métricas da mesma pesquisa diagnosticaram uma diminuição de mais de 70% na quantidade de compartilhamento de conteúdos que pedem a intervenção militar, em comparação com a semana anterior.

O sumiço do presidente e a proximidade da posse de Lula, que já foi diplomado e já nomeou seus primeiros ministros, parece trazer o efeito de conformidade aos eleitores mais extremistas. A tag #intervencaomilitarja, por exemplo, teve uma redução de mais de 1.000% em seu número de curtidas em comparação com relatórios anteriores.

Vale lembrar também que o aplicativo firmou parcerias com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e com agências de checagem para combater a desinformação na plataforma, além de ter aumentado sua vigilância contra conteúdos falsos e ataques à democracia ao longo do período eleitoral.

Mesmo assim, a narrativa de extrema-direita não sumiu do TikTok. Entre os dias 12 e 19 de dezembro, posts com a tag #intervencaomilitarcombolsonaronopoder somou, em 59 publicações, 28 milhões de visualizações e 2,2 milhões de curtidas dentro da plataforma.