As três frentes para que Doria volte atrás e renuncie ao governo de SP

Diante da crise instalada no PSDB com a decisão do governador de São Paulo, João Doria, de não renunciar ao cargo para concorrer à Presidência, tucanos da cúpula do partido nos planos nacional e paulista articulam meios para fazê-lo voltar atrás. Uma mudança nos planos é vista como provável diante das tratativas em curso para demover o governador de seu entendimento, tomado entre esta quarta-feira, 30, e esta quinta, 31.

Três passos compõem o trabalho. Dois deles, já executados, foram uma conversa que Doria teve com o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, no sentido de reforçar sua candidatura à Presidência, e o envio de uma carta por Araújo a Marco Vinholi, um dos auxiliares mais próximos do governador e presidente do PSDB paulista, em que ele reafirma João Doria como o candidato escolhido pelas prévias do partido.

“Venho, por meio desta, reafirmar que o candidato a presidente da República pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) é o governador do Estado de São Paulo, João Doria, escolhido democraticamente em prévias nacionais realizadas em novembro de 2021. As prévias serão respeitadas pelo partido. O governador tem a legenda para disputar a Presidência da República. E não há, nem haverá qualquer contestação à legitimidade da sua candidatura pelo partido”, afirma Araújo no documento.

O ponto mais decisivo será ainda uma conversa entre o governador e seu vice, Rodrigo Garcia, cujo grupo ficou profundamente irritado com o refugo de Doria na última hora. O encontro está marcado para as 12h30 no Palácio dos Bandeirantes.

Garcia tinha um acordo com Doria desde 2018 para que, após sua renúncia, ele assumisse o Palácio dos Bandeirantes para articular sua candidatura à sucessão no estado. Em um movimento capitaneado por João Doria, Garcia deixou o DEM, onde fez carreira, e se filiou ao PSDB. Para sua campanha, já havia uma estratégia delineada de trabalhar para desvincular sua imagem da de Doria, muito rejeitado entre o eleitorado paulista.

Líderes como o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Carlão Pignatari, ficaram muito contrariados com a decisão de Doria e ameaçam com a possibilidade de ele sofrer um impeachment caso decida continuar no cargo. Membros da equipe do governador também estão insatisfeitos, a exemplo do secretário da Casa Civil, Cauê Macris.