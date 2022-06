As tentativas de Roberto Jefferson de empurrar dívida com Moraes

O ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB), condenado no ano passado pela Justiça paulista a pagar uma indenização de 50.000 reais ao ministro do STF Alexandre de Moraes, por afirmar que ele advogou para o PCC, tenta há mais de um ano parcelar o débito. Atualmente em prisão domiciliar por determinação do próprio Moraes, em um inquérito que tramita no Supremo, Jefferson diz que, sem a renda como dirigente do seu partido, não tem como honrar os compromissos.

Há três semanas, o político, que anunciou esta semana sua intenção de disputar as eleições deste ano como candidato a governador do Rio de Janeiro, afirmou que consegui até agora pagar cerca de 22.500 reais, mas que precisa parcelar em seis vezes o restante. Com juros, o débito total saltou para 75.000 reais (incluindo o que já foi pago).

“A partir da referida decisão, o executado, que já se encontrava preso (e continua), também perdeu a sua principal fonte de renda, o que mudou drasticamente a sua condição econômica. Resta configurada hipótese de caso fortuito, pois o afastamento do executado da direção partidária foge totalmente do seu controle. Diante dessa nova realidade, o executado passou a enfrentar, aos poucos,crescentes dificuldades financeiras e hoje encontra-se impossibilitado de realizar os pagamentos conforme fora proposto”, escreveu seu advogado, no início deste mês.

Até o momento o juiz do caso não deu aval para o parcelamento do débito.