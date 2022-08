As reações de Alckmin aos elogios de Lula no Jornal Nacional

O ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), candidato a vice na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi o nome mais citado pelo ex-presidente na entrevista ao Jornal Nacional, da Rede Globo. O ex-tucano foi lembrado pelo petista em diversas respostas. “Eu estou até com ciúmes do Alckmin. Ele fez um discurso no dia 7 de maio quando foi apresentado oficialmente ao PT que eu fiquei com inveja, ele foi aplaudido de pé”, afirmou o ex-presidente.

Logo depois, em tom de agradecimento, Alckmin foi ao Twitter elogiar a fala do agora companheiro. “@lualckmin e eu agradecemos o carinho e a confiança de @LulaOficial e @JanjaLula. Fica nosso compromisso de lealdade e dedicação permanentes”.

Veja as postagens abaixo:

Parabenizo o presidente @LulaOficial pela clareza e altivez com que expôs aos brasileiros no JN o nosso projeto para o Brasil. Nós vamos interromper as insanidades e fazer o Brasil gerar emprego e renda de novo. — Geraldo Alckmin 🇧🇷 1️⃣3️⃣ (@geraldoalckmin) August 26, 2022

É nosso compromisso devolver dignidade e a capacidade de sonhar p/ as famílias brasileiras.@lualckmin_ e eu agradecemos o carinho e a confiança de @LulaOficial e @JanjaLula. Fica nosso compromisso de lealdade e dedicação permanentes. Vamos à vitória, que será tb dos brasileiros — Geraldo Alckmin 🇧🇷 1️⃣3️⃣ (@geraldoalckmin) August 26, 2022