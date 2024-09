As quatro capitais onde o PT tem mais chances de ir para o 2º turno

O PT tenta, nas eleições deste ano, recuperar terreno após o pífio desempenho de 2020, quando não conseguiu eleger prefeito em nenhuma capital. A ideia é repetir o que ocorreu em 2004, quando o partido, impulsionado pela eleição de Lula para seu primeiro mandato como presidente dois anos antes, conseguiu emplacar prefeitos nas sedes administrativas de nove estados, um recorde. Neste ano, a sigla lançou candidatos próprios a prefeitos em treze capitais, mas, de acordo com cenários apresentados por diversas pesquisas de intenção de votos na reta final da campanha, é em apenas quatro delas que há chances reais de garantir uma das vagas no segundo turno.

O petista que, no cenário atual, tem vaga garantida no segundo turno, e com mais chances de vitória, é Fábio Novo, em Teresina. Segundo pesquisa divulgada pela Quaest em em 16 de agosto, o petista está em empate técnico com Silvio Mendes, do União Brasil.

Juntos, eles concentram 84% das intenções de votos declaradas por eleitores no levantamento. Mendes marcou 44% e Novo, 40%, na pesquisa que tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais e para menos. Nas redes sociais, o candidato do PT em Teresina divulga dados de agregadores de pesquisas que apontam sua liderança na disputa.

Em Fortaleza, onde a disputa é uma das mais acirradas do país, o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Ceará Evandro Leitão (PT) vem ganhando pontos desde o início do horário eleitoral e chega à reta final em situação de empate técnico com o deputado federal André Fernandes (PL).

Segundo pesquisa divulgada pelo Instituto Quaest na quarta-feira, 25, Fernandes tem 25% das intenções de votos e Leitão, 23%. Se o cenário apontado na pesquisa for mantido após a abertura das urnas, a capital cearense deve ser a única a refletir a polarização nacional e ter uma disputa em segundo turno com confronto direto entre candidatos apoiados por Lula e por Jair Bolsonaro.

Fernandes e Leitão se isolaram na liderança após aumentarem suas intenções de votos em relação à pesquisa divulgada no dia 15, enquanto o então líder da disputa, Capitão Wagner, perdeu 7 pontos no período. O candidato do União Brasil tinha 24% no levantamento anterior e agora tem 18%. Ele está empatado com o atual prefeito, José Sarto (PDT), que manteve os 18% registrados no dia 15.

Em Natal, a disputa também está acirrada e as duas vagas do segundo turno serão disputadas voto a voto por três candidaturas que estão empatadas tecnicamente, com diferença de menos de 1 ponto percentual entre elas. Natália Bonavides (PT), Paulinho Freire (União) e Carlos Eduardo (PSD) têm, respectivamente, 28,4%, 27,9%, e 27,6% das intenções de voto, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada no dia 24.

“Estamos satisfeitos com o crescimento de nossa candidatura”, disse Natália. “É a primeira vez que concorremos a um cargo no Executivo e estamos enfrentando políticos tradicionais, um ex-prefeito e um ex-presidente da Câmara.”

Em Goiânia, o segundo turno deve ser um confronto direto entre a candidata de Lula, a deputada federal Adriana Accorsi (PT), e o ex-deputado Sandro Mabel (União Brasil), que é apoiado pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil). Na pesquisa divulgada pela Quaest em 15 de setembro, eles aparecem empatados tecnicamente na primeira posição. Mabel aparece com 24% e Adriana com 22%. A margem de erro do levantamento é de 3 pontos percentuais para mais e para menos.

Enquanto Mabel explora o apoio de Caiado, Adriana exibe em seus programas no horário eleitoral vídeos gravados pelo presidente Lula e ministros de estado. Filha do primeiro prefeito de Goiânia eleito pelo PT, Darci Accorsi, que governou a cidade entre 1993 e 1996, Adriana aguarda a presença de Lula em um eventual segundo turno. “Nossa intenção é demonstrar ligação com o presidente e como isso pode trazer benefícios para a cidade”, disse.

João Pessoa

Na capital paraibana, o ex-prefeito Luciano Cartaxo (PT) está em situação de empate técnico com outros dois candidatos, Ruy Carneiro (Podemos) e Marcelo Queiroga (PL), na disputa por uma vaga no segundo turno. Na pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira, 25, Cartaxo e Carneiro aparecem com 13% e Queiroga com 10%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais para menos.

Os três, no entanto, dependem do desempenho do líder das pesquisas. O atual prefeito, Cícero Lucena (PP), tem ampla vantagem em sua tentativa à reeleição. Na pesquisa Real Time Big Data ele aparece com 53% das intenções de votos. Se a votação do prefeito for nesse patamar em 6 de outubro, a eleição em João Pessoa será definida no primeiro turno.