As missões que Alckmin terá na campanha de Lula

Os petistas que vêm incentivando a aliança entre o mandachuva do partido, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB) nas eleições presidenciais deste ano têm uma missão já definida para o antigo rival: eles querem que o ex-tucano, com seu perfil conservador, alcance públicos que, historicamente, têm aversão ao ex-lider sindical e suas pautas, que incluem revisão das reformas trabalhista e da Previdência e o fim do teto de gastos do poder público.

Esse público é composto por eleitores ligados ao agronegócio, evangélicos e empresários, especialmente no interior dos estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Apesar de a simples presença de Alckmin na chapa já passar uma sinalização de que Lula não voltará ao Planalto numa encarnação vingativa, ele não irá incluir na sua pregação a defesa das agendas de esquerda. A mensagem que levará será a de que o petista, mesmo com pontos que preocupam esses setores, é um homem que respeita as instituições e é a melhor opção possível para derrotar Jair Bolsonaro (PL).

Após as eleições, os petistas esperam que Alckmin fique com um ministério com o qual possa continuar fazendo a interface com setores sensíveis ao petismo como Agricultura, Meio Ambiente e Indústria e Comércio. Também citam a pasta da Saúde, lembrando que ele é médico.