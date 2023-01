As melhores e piores largadas entre os ministros de Lula

A primeira semana útil de 2023 foi marcada em Brasília pelas cerimônias de posse dos novos ministros do terceiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Entre os novos integrantes da Esplanada, alguns já chamaram atenção pelo bom início — outros, nem tanto.

O novo ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, foi o primeiro a ser muito elogiado pelo discurso de posse. Em sua fala inaugural, sob muitos aplausos, o ministro fez questão de exaltar as mulheres, negros, representantes LGBTQIA+, anistiados e outras minorias, garantindo que todos serão valorizados pelo governo.

A cerimônia mais popular, no entanto, foi a de Marina Silva, nova ministra do Meio Ambiente. A escolha de Marina para a pasta foi muito elogiada pela luta de décadas que a ativista tem na área, representando uma guinada em relação ao último governo. “Boiadas passaram por onde deveria passar proteção”, disse ela.

Outras mulheres foram elogiadas pela representatividade nas cerimônias em que assumiram suas pastas. Foi o caso de Ana Moser, no Esporte, Margareth Menezes, na Cultura, e Sônia Guajajara, nos Povos Indígenas — três ministérios que não existiam no governo de Jair Bolsonaro.

Além delas, fica a menção também a Geraldo Alckmin, o vice-presidente que assumiu a pasta de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A cerimônia da sua posse foi a única que contou com a presença de Lula e Janja.

Por outro lado, alguns ministros começaram com o pé esquerdo. Carlos Lupi, representante do PDT na Esplanada, chegou prometendo criar uma comissão para rever a Reforma da Previdência — no dia seguinte, foi desautorizado por Rui Costa, da Casa Civil, que negou qualquer plano nesse sentido. José Múcio, da Defesa, evitou questionar os acampamentos golpistas montados em frente a quartéis e chegou a chamar de democratas os manifestantes — antes, Flávio Dino, da Justiça, chamou-os de “terroristas”.

Em que pese o cargo de ministro mais importante, outro que não teve a melhor largada foi Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Ele começou sua gestão admitindo ser contra a prorrogação da desoneração dos combustíveis, medida que acabou adotada pelo governo Lula por influência, principalmente, de Gleisi Hoffmann. Em sua posse, prometeu também “previsibilidade econômica” e uma política que inspire “confiança dos investidores”, mas, até o momento, tem sofrido com a inquietude do mercado, que teme pelas iniciativas populistas e irresponsáveis do novo governo.

Ainda ficou o destaque negativo para Daniela Carneiro, nova ministra do Turismo. Logo em sua primeira semana, a deputada federal mais votada do Rio de Janeiro e esposa de Waguinho, prefeito de Belford Roxo, foi criticada pela proximidade que mantém com um chefe miliciano da região, condenado por homicídio. Daniela herdou o cargo pela gratidão que Lula tem a Waguinho, que fez campanha para ele ao longo do segundo turno.

