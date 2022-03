As implicações da decisão de Eduardo Leite de ficar no PSDB

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, vai anunciar nesta segunda-feira, 28, que irá ficar no PSDB e que disse não ao convite feito pelo ex-ministro Gilberto Kassab para se filiar ao PSD e disputar a Presidência da República pelo partido. A decisão de Leite tem algumas implicações no xadrez político. Duas delas envolvem o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), pré-candidato do partido à Presidência.

Por um lado, Doria ganha, porque terá um candidato a menos do mesmo espectro político como seu adversário na corrida eleitoral. Por outro, os rivais do paulista devem usar Leite para aumentar a pressão sobre o governador paulista para tirá-lo do páreo presidencial – o deputado federal Aécio Leite (PSDB), já disse claramente que o nome do candidato tucano só será decidido em convenção. Além do mais, o nome de Leite pode ser colocado nas articulações que envolvem o partido com o União Brasil e o MDB para a formação de uma chapa única. Para alguns tucanos, Leite é mais maleável que Doria na negociação de uma composição..

Outra questão derivada da decisão de Leite é que o PSD, um dos partidos mais relevantes da política nacional, continua à deriva na sucessão presidencial. Kassab tentou com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que, de início, aceitou, mas depois desistiu. Agora, Leite também diz não. Resta saber qual o próximo nome que Kassab irá tirar da cartla.

Por fim, há também uma implicação regional. Antes contrário à reeleição, pode ser que Leite seja impelido a disputar um novo mandato no Rio Grande do Sul, em razão das dificuldades que o seu grupo vem enfrentando para construir uma candidatura. O governador deve renunciar nesta semana ao cargo para ficar livre na disputa eleitoral, como manda a lei. A ver para qual cargo.