As ideias que fazem parte das novas obsessões de Jair Bolsonaro

Ao lado dos ataques ao STF, aos alertas a uma improvável volta do comunismo e das críticas à esquerda no Brasil e no mundo, dois assuntos empolgam hoje Jair Bolsonaro em meio à campanha: os fomentos à piscicultura e ao turismo de jet-ski. No primeiro caso, o presidente conta com orgulho que realizou um esforço para a equipe econômica e a Receita Federal zerarem o imposto de ração para a criação de peixes. “Seremos brevemente uma potência na piscicultura”, afirmou ele, em entrevista recente a VEJA. O assunto também já esteve presente nas lives semanais do mandatário. Uma das ideias de Bolsonaro é a de viabilizar esse tipo de cultura no lago da usina de Itaipu, citando até um esforço diplomático realizado por Jorge Seif, o secretário de Pesca que acaba de ser eleito senador por Santa Catarina. “Ele vem conduzindo esse trabalho com o parlamento paraguaio. Nós devemos vencer esse obstáculo e o Brasil vai aumentar sua produção de pescado em 40%. É uma coisa que não se pode mais falar em fome no Brasil com a piscicultura a pleno vapor a partir do ano que vem”, disse o presidente.

No caso do plano para fomentar o turismo de jet-ski, Bolsonaro lembra que seu governo já tomou uma medida importante nessa direção, zerando o imposto de importação desse tipo de equipamento. “Potencializaremos o turismo com jet-ski”, contou ele. “Você pode chegar com a sua família onde tenha um local com jet-ski e, na hora, em cinco minutos, você está habilitado a dirigir provisoriamente teu jet-ski. Se você pegar o Vale do Ribeira, que é a minha região no interior de São Paulo, você anda 50 km para cima e desce jogando uma varinha dentro d’agua, um molinete, algo fantástico. Então, existe um potencial de turismo em cima disso. Faremos também o mesmo em cima dos veleiros. Era um imposto altíssimo a importação desses barcos. Zeramos. A Europa tem aproximadamente 7 milhões de veleiros. Cada veleiro de forma direta ou indireta gera mais dois empregos. Queremos fazer a mesma coisa no Brasil”, completou.