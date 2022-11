As falhas nas contas da campanha de Eduardo Bolsonaro a deputado

Reeleito deputado federal por São Paulo, o filho Zero Três do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), apresentou as contas de sua campanha com algumas falhas e irregularidades, apontadas por técnicos da Seção de Contas Eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral paulista. Conforme relatório preliminar incluído no processo de prestação de contas de Eduardo nesta quarta-feira, 16, foram detectados contratos irregulares, falta de informações ou não apresentação de notas fiscais e divergências entre valores informados pelo deputado nas prestações de contas parcial e final da campanha. O filho do presidente tem três dias para apresentar novas informações e retificações.

Os técnicos do TRE-SP encontraram irregularidades em onze contratos de pessoas que trabalharam na campanha de Eduardo Bolsonaro, no valor total de 88.600 reais, pagos com recursos do fundo eleitoral, por não informarem “local da prestação de serviço”. Em catorze notas fiscais de hospedagens, que somam 17.888 reais, o relatório afirma que falta “comprovar quem se hospedou”. Os fiscais também apontaram que não foi apresentada uma nota fiscal de 56.514 reais referente à locação de um centro de convenções em Santos, onde Eduardo organizou um evento com Bolsonaro e o governador eleito de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), no final de setembro.

Ainda de acordo com o relatório técnico, os esclarecimentos a serem apresentados pelo deputado devem explicar divergências entre uma nota fiscal de 434 reais emitida por uma pousada em Ourinhos (SP) e a informação, apresentada pela própria campanha, de que foram gastos de 43.400 reais no local. Entre os problemas, o documento aponta ainda despesas não informadas na prestação de contas parcial, incluindo 115.000 reais ao escritório da advogada Karina Kufa, divergências entre as prestações parcial e final e também diferenças entre dados de extratos bancários e informações de contas apresentadas pela campanha.

Conforme a prestação de contas de Eduardo Bolsonaro à Justiça Eleitoral, sua campanha recebeu 807.241 reais em doações, dos quais 800.000 reais dos fundos eleitoral e partidário, repassados pelo PL, e teve 723.530 reais em despesas. Eduardo recebeu 741.701 votos, terceiro na lista de mais votados pelos paulistas, atrás de Guilherme Boulos (PSOL), com 1.001.472 votos, e Carla Zambelli (PL), com 946.244 votos.