As faixas do eleitorado em que Bolsonaro mais se aproxima de Lula

O presidente Jair Bolsonaro (PL) vem se aproximando do seu principal adversário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas pesquisas de intenção de voto, mas essa aproximação ocorre com mais intensidade em determinados setores do eleitorado.

Com base na pesquisa XP/Ipespe, feita entre os dias 3 e 5 de abril e divulgada no último dia 6, VEJA fez um mapeamento para levantar em quais setores a distância entre os dois mais diminuiu em relação à pesquisa feita pelo mesmo instituto em janeiro deste ano.

A maior aproximação se deu entre os eleitores da Região Sul, onde Lula perdeu 23 pontos na disputa com Bolsonaro, o que fez inclusive o adversário superá-lo – o petista tinha 40% a 22% em janeiro (18 pontos à frente), mas agora tem 34% a 39% (cinco pontos atrás do presidente).

Situação parecida ocorreu entre quem ganha mais de cinco salários mínimos, onde o placar da disputa era de 44% a 28% para o petista em janeiro (16 pontos a mais) e passou a 34% a 35% em favor do presidente agora em abril (um ponto a menos).

Outra aproximação de Bolsonaro perigosa para o petista se dá entre os católicos, segmento onde Lula tinha 24 pontos de vantagem em janeiro (46% a 22%) e agora tem apenas dez (41% a 31%) — distância encurtada em 14 pontos percentuais.

Por fim, Bolsonaro também reduziu significativamente a distância para Lula entre os que ganham de dois a cinco salários mínimos. O placar, que era de 40% a 27% em janeiro (13 pontos de diferença), agora é de 37% a 33% (quatro pontos).

Nesse mesmo período, Bolsonaro conseguiu outras aproximações em relação a Lula, como entre os homens, os eleitores com ensino fundamental e aqueles que têm ensino superior, faixas nas quais o presidente diminuiu a desvantagem para o petista em sete pontos percentuais.

Já nas regiões Norte/Centro-Oeste e Nordeste, a diferença entre ambos encurtou seis pontos, com o petista ainda na frente.

A pesquisa ouviu 1.000 entrevistados em todas as regiões do país e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03874/2022.