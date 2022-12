As explicações que Bolsonaro ainda precisa dar sobre viagem à Inglaterra

O ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral, deu um prazo de três dias para que o presidente Jair Bolsonaro explique o rol de testemunhas arroladas em ação movida por Ciro Gomes sobre sua viagem a Londres, em setembro, para participar do funeral da rainha Elisabeth II. Na ocasião, a presença do então candidato à reeleição foi vista pelos opositores como uma ação de campanha.

No processo em que pede a condenação do presidente por uso indevido de repartição pública, o então presidenciável do PDT afirmou que seu adversário foi ao país europeu para fazer política. “Para além de ter utilizado de bens públicos na viagem a Londres, especificamente recursos públicos, os servidores públicos a serviço, a aeronave da FAB e o prédio da Embaixada Brasileira em Londres, o senhor Jair Messias Bolsonaro foi a um posto de gasolina para comparar o preço de combustível com o do Brasil e verbalizar nas redes sociais que o preço brasileiro é um dos mais baratos do mundo”, disse Ciro na ação.

Na contestação, Bolsonaro rechaçou a ideia de fazer política e deu o nome de seis dos passageiros que o acompanharam, para que eles sirvam como testemunha dos detalhes do que foi feito no país europeu. São eles: João Henrique Nascimento de Freitas (assessor-chefe), Ciro Nogueira (ministro-chefe da Casa Civil), Carlos Alberto Franco França (ministro das Relações Exteriores), Flávio Augusto Viana Rocha (secretário especial de Assuntos Estratégicos), Fábio Faria (ministro das Comunicações) e Flávio Botelho Peregrino (coronel do Exército).

Para o ministro, no entanto, a simples menção dos presentes na viagem pode caracterizar tentativa de protelar os trâmites processuais. “É necessário, para que o exame do requerimento de prova ocorra com respeito ao diálogo processual, que seja minimamente indicada a correlação entre as testemunhas e os fatos discutidos no processo”, disse.