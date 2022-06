As duas versões sobre homem preso com faca em motociata de Bolsonaro

O fantasma de Adélio Bispo, autor da facada contra o então candidato a presidente Jair Bolsonaro em 2018, voltou a rondar as redes sociais. Desta vez, impulsionado por uma publicação feita neste domingo, 19, pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que informou que um homem portando uma faca foi preso em Manaus nas proximidades de uma motociata promovida pelo presidente na capital do Amazonas.

“PM de Manaus deteve um homem com uma faca na motociata na região. Apesar das inúmeras ameaças de morte, seja pela internet ou como esta, @jairbolsonaro continua nos braços do povo”, escreveu o filho Zero Um do presidente. “Já Lula, mente sobre ameaças, vive se escondendo e quando sai é sempre em ambiente controlado!”, escreveu o senador, atacando o principal adversário de Bolsonaro na eleição de outubro.

PM de Manaus deteve um homem com uma faca na motociata na região. Apesar das inúmeras ameaças de morte, seja pela internet ou como esta, @jairbolsonaro continua nos braços do povo.

Já Lula, mente sobre ameaças, vive se escondendo e quando sai é sempre em ambiente controlado! pic.twitter.com/FPzedVskVt — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) June 19, 2022

Procurada pela reportagem para esclarecer as circunstâncias da prisão citada por Flávio e para informar o que o detido disse à polícia, no entanto, a Secretaria de Segurança Pública do estado foi categórica: “Não há registro dessa prisão nos relatórios de ocorrência da Polícia Militar do Amazonas”. O estado é governado por Wilson Lima (União Brasil), considerado um aliado de Bolsonaro.

A informação sobre a suposta prisão — da qual não existe registro oficial — mobilizou simpatizantes de Bolsonaro no Twitter. “Cadê a Justiça?”, questionou um deles. E a história — infundada, ao que tudo indica —, já ganhou desdobramentos na internet. “Sem perceber, Bolsonaro correu risco de vida na motociata em Manaus ontem. Um homem foi detido com uma faca. Quantos advogados chegaram de jatinho logo depois?”, publicou um perfil bolsonarista, remetendo a um vídeo que diz que “homem tenta imitar Adélio em motociata de Bolsonaro!”.

Outro perfil, que marcou o do presidente na rede social, fala até de uma suposta origem do suspeito. “Homem foi preso com faca ontem, em Manaus, na motociata de @jairbolsonaro. Ele é de São Borja, Rio Grande do Sul, e estava hospedado num hotel caríssimo, como Adélio, em 2018.”

Procurado pela reportagem por meio de sua assessoria, o senador informou que teve conhecimento do caso por meio de dois sites locais, que divulgaram a suposta prisão.

O episódio é um sinal de que a figura de Adélio deve continuar a ser evocada nesta eleição.