As condições que Janones irá levar a Lula para retirar a sua candidatura

Giro VEJA - sexta, 29 de julho

O rearranjo das campanhas por conta da nova Datafolha e a capa de VEJA desta semana sobre a reação ao discurso golpista de Bolsonaro são os destaques do dia

A pesquisa Datafolha divulgada ontem, no fim do dia, movimentou as principais campanhas presidenciais. Depois de comemorar um aumento entre as mulheres e os eleitores mais pobres, o presidente Jair Bolsonaro aposta todas as fichas no início dos pagamentos do Auxílio Brasil de R$ 600 e também em um alívio no bolso do consumidor provocado pela queda do preço dos combustíveis.