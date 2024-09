As capitais onde PT e PL travam briga direta na reta final do 1º turno

No discurso que fez em dezembro passado na Conferência Eleitoral e Programa de Governo do PT, evento que marcou a consolidação das diretrizes que o partido adotaria nas eleições municipais deste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estimou que as disputas entre candidatos lulistas e bolsonaristas iriam dominar os pleitos, numa espécie de reedição da eleição presidencial de 2022. “Sinceramente, acho que vai ser outra vez Lula e Bolsonaro disputando essas eleições nos municípios”, disse na ocasião. O cenário apresentado pelas pesquisas de intenção de votos nas capitais na reta final da campanha, entretanto, aponta para uma situação bem diferente.

Um confronto direto entre candidatos do PT e do PL no segundo turno pode ocorrer apenas em Fortaleza. Em outras duas capitais, João Pessoa e Cuiabá, petistas e bolsonaristas disputam entre si uma das duas eventuais vagas no segundo turno.

Na capital cearense, onde a disputa é uma das mais acirradas do país, o deputado federal André Fernandes (PL) pode enfrentar o deputado estadual Evandro Leitão (PT) no segundo turno. Os dois, que se apresentam como candidatos de Jair Bolsonaro e de Lula, respectivamente, estão empatados tecnicamente na liderança, com 25% e 23% das intenções de voto, segundo pesquisa divulgada pela Quaest na quarta-feira, 25.

Fernandes e Leitão se isolaram na liderança após aumentarem suas intenções de votos em relação à pesquisa divulgada no dia 15, enquanto o então líder da disputa, Capitão Wagner (União Brasil) perdeu sete pontos no período — o candidato tinha 24% no levantamento anterior e agora tem 18%. Ele está empatado com o atual prefeito, José Sarto (PDT), que manteve os 18% registrados no dia 15.

Em Cuiabá, a disputa é liderada pelo deputado estadual Eduardo Botelho (União Brasil), com 34%, segundo pesquisa divulgada pelo Real Time Big Data no último dia 18. O instituto aponta uma disputa pela segunda vaga do segundo turno entre Abílio Brunini (PL), que marcou 28%, e Lúdio Cabral (PT), com 20%.

Na capital paraibana, o ex-prefeito Luciano Cartaxo (PT) e o ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga (PL) são concorrentes diretos pela segunda vaga no segundo turno. Além deles, corre por fora o deputado federal Ruy Carneiro (Podemos).

Os três registram índices similares na pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira, 25. O instituto aponta Cartaxo e Carneiro com 13% e Queiroga com 10%. O trio, no entanto, depende do desempenho do líder das pesquisas.

O atual prefeito, Cícero Lucena (PP), tem ampla vantagem em sua tentativa à reeleição. Na pesquisa Real Time Big Data ele aparece com 53% das intenções de votos. Se a votação do prefeito for neste patamar em 6 de outubro, a eleição em João Pessoa será definida no primeiro turno.